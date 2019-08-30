上公廁露胸貼！3歲女「邏輯清晰神推測」廣播11字　媽掩面衝出廁所

▲ 女兒見媽媽胸貼吐11字 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

帶小朋友上公共廁所真的是許多家長的惡夢之一，隔間裡的隱私權都會被這些「小擴音器」宣傳出去。一名媽媽日前穿著連身衣出門，恰巧又沒穿內衣、只貼了胸貼，女兒在公廁裡見狀後就大聲問了一句話，讓她丟臉炸，網友們看完也全笑翻了。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享被女兒出賣的悲劇，她表示由於自己日前身穿連身衣，必須整件脫掉才能如廁；沒想到她和3歲女兒進到公共廁所時，女兒看見她胸前的2個胸貼，突然問一句「媽咪，你ㄋㄟㄋㄟ被蚊子咬了嗎？」讓她超丟臉。

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媽媽無奈表示，在大聲公女兒的宣傳下，大家大概都知道她只貼胸貼出門了，「當時為了讓她閉嘴只好附和她。」原來在女兒的認知中，被蚊蟲咬的地方就要貼起來，隨後她還得意表示自己果然猜對了，「我就知道妳被蚊子咬，貼這個就是被蚊子咬！」

▲公廁慘事一籮筐 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還透露廁所糗事不只一樁，她表示自己還有一次帶小孩上捷運廁所，女兒卻很大聲地分享她的排便狀況，「媽媽你在大便嗎？這樣是拉肚子嗎？」讓她超想挖個洞躲起來。

貼文一出，許多網友都說帶孩子進公廁真的會有很多意想不到的突發狀況，「這樣是被虎頭蜂叮了吧」、「腫得很嚴重欸」、「我上廁所女兒還說很臭上快點，然後還給我乾嘔！」、「真的不能讓小孩知道的太多」。

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