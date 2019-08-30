媽喝珍奶0珍珠！女兒「沒撕封膜全吃光」曝聰明高招　她崩潰

▲原PO女兒明明點珍奶，裡頭卻沒有珍珠。（示意圖／pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前順手喝了女兒的珍奶，發現明明內容物還很多，卻沒有半顆珍珠，一問之下才知道女兒全吃光了。媽媽看著完整的封膜，好奇到底是怎麼辦到的，不料真相一出後讓她後悔當初要問，「突然感覺一陣噁心。」

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她表示29日去補習班載女兒回家時，看到女兒手上有一杯手搖飲，就順手拿過來喝，喝起來卻是普通奶茶而已。原PO表示女兒每次喝飲料都是點珍奶，加上杯身的標籤也是寫著「波霸奶茶」，讓她好奇問對方「為什麼我都吸不到珍珠？」

請繼續往下閱讀...

女兒接著表示，因為珍珠已經被她吃光了，所以媽媽只喝得到奶茶；然而原PO也發現，杯子的封膜並沒有被撕開，好奇女兒是如何吃得這麼乾淨，竟然一顆都不剩。

女兒這時才娓娓道來事情真相，「吼！我很聰明喔！我就一直拚命大口吸，吸到珍珠的時候再把奶茶吐下去，然後就把珍珠全吃光了！」原PO聽聞後秒感到噁心，這才驚覺自己已經喝了「半杯以上的口水」，「妳這個可惡的壞傢伙！」

▲珍珠奶茶。（圖／記者許力方攝）

貼文一出，網友們都喊噁表示「今天這杯奶茶有勾芡」、「我小時候真的會幹這種事」、「我的不一樣，我媽都把奶茶喝掉、珍珠吐出來」、「我也反胃了」、「是我小孩一定修理一頓」、「我決定我以後不再跟寶貝們喝同一杯珍奶」、「高手果然深藏不露」。

此外，還有網友點出女兒的「貼心之處」，說不定女兒是怕媽媽牙口不好，才會先把珍珠都吃掉，而且奶茶還能「越喝越大杯」，實在夠划算；不過原PO對此則是表示，自己牙齒還很健康，久違地吃到這麼多女兒口水也是很無奈。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►戀愛老司機：重點是眼神