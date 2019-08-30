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一芳爆「大砍班」1週只上1天　來客數最慘不到50人

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▲一芳永康店。（圖／記者黃士原攝）

▲一芳買氣受影響，至今未恢復。（圖／記者黃士原攝）

記者張靖榕／綜合報導

因支持一國兩制的親中事件而業績大受影響的一芳水果茶，雖然聲稱買氣回流，週四（29日）卻被一名工讀生爆料，事件至今已經被「大砍班」，從一週4天到如今只剩一週1天，人潮減少相當有感。

一芳水果茶的聲明連累許多台灣加盟主，導致日前傳出加盟商組自救會要和總公司求償。消息一出，一芳總公司墨力國際運籌管理中心總經理劉曜州於週三（28日）開記者會表示，現在每周都會和加盟主進行溝通，很多加盟主也會持續支持一芳，「目前公司已跟超過9成的加盟主進行溝通，剩下個位數的加盟主還沒進行訪談。」劉曜州也說，事件發生後並沒有加盟主解約退加盟，還有新加盟，至於日前換招牌店家是合約到期。

請繼續往下閱讀...

為了搶救下滑的業績，一芳日前已推出買一送一活動，接下來也會陸續推出行銷活動，劉曜州說有新品上市、促銷活動及4周年慶行銷活動，其中周年慶活動要送出100台電動車（週週抽），時間是9月9日至10月31日，詳細的活動辦法將會在近期公布。劉曜州提到，事件發生之後總公司投入的行銷預算已有3000萬元至4000萬元，年底也將推出大型聯名活動。

不只加盟主環節傳出問題，連一芳工讀生也感受到事件帶來的影響，根據《三立新聞網》報導，一名工讀生爆料風波後被「大砍班」，一週只剩1天班，有一次客人流水號甚至不到50人。不過該名工讀生也說，買一送一確實刺激買氣，客人多了許多。

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