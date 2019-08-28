投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車



▲一芳9月要送出100台電動車。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

一芳水果茶在一國兩制事件後，門市業績大受影響，傳出有加盟商自組自救會要跟一芳總公司求償，對此，一芳副總經理劉曜州於今（28）日15時召開記者會表示，他們很重視加盟主的心聲，針對業績下滑將進行一連串推廣跟行銷，9月9日至10月31日推出週週抽活動，預計送出100台電動車。



被問到加盟主組成自救會的問題，劉曜州回應，「我們真的沒有收到這樣的訊息，創辦人很重視這件事，所以我們也急著出面來說明。」劉曜州也提到，一芳現在是每一周都跟加盟主進行溝通，而且有很多加盟主也持續支持一芳，「目前公司已跟超過9成的加盟主進行溝通，剩下個位數的加盟主還沒進行訪談。」劉曜州也說，事件發生後並沒有加盟主解約退加盟，還有新加盟，至於日前換招牌店家是合約到期。







▲一芳開學前推買一送一優惠剛結束。（圖／一芳提供）



為了搶救下滑的業績，一芳日前已推出買一送一活動，接下來也會陸續推出行銷活動，劉曜州說有新品上市、促銷活動及4周年慶行銷活動，其中周年慶活動要送出100台電動車（週週抽），時間是9月9日至10月31日，詳細的活動辦法將會在近期公布。劉曜州提到，事件發生之後總公司投入的行銷預算已有3000萬元至4000萬元，年底也將推出大型聯名活動。





▲一芳副總經理劉曜州28日召開記者會說明總公司對於接下來的促銷活動。（圖／記者黃士原攝）



對於有日本網友直擊3家門市都沒有客人上門，劉曜州表示並不清楚門市是在哪裡，也沒看到，因此無法回應。



一芳水果茶總部官方聲明如下：



8月初偶發新聞事件發生後，一芳水果茶部分門市業績受到影響。而新聞發生當周，一芳水果茶創辦人柯梓凱先生和公司高階主管們就積極開會討論，會後決定進行一系列的行銷推廣計劃，以示對加盟主的大力支持，總金額達3～4千萬新台幣，包括提撥千萬以上推廣專案、外送平台上架費補助等。



此外，即將在9月9號～10月31號依年度計劃推出4周年慶行銷活動，預計送出100台國產電動車，年底也將推出大型聯名活動，希望與加盟主共同將台灣好茶與消費者分享。



一芳水果茶創辦忍人柯梓凱先生，從台中豐原廟東的小攤車創業，完全理解加盟夥伴此刻的心情。新聞發生至今，總公司加強與加盟夥伴溝通討論，每周都主動積極與加盟主面對面交流，總經理與營運主管更必須聆聽每位加盟主的心聲，並予以回應。



這兩天，一芳也收到許多加盟主的鼓勵與聲援，一芳很感激，一芳更珍惜目前許多一芳水果茶加盟主，一路以來願意與我們同心協力，相信品牌、支持品牌。