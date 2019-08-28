快訊／買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車

▲一芳創辦人決定利用行銷推廣計畫支持加盟主。（圖／一芳提供）



記者周姈姈／綜合報導

一芳水果茶因微博發文挺「一國兩制」引發風波，遭到網友圍剿，就算祭出買一送一的優惠生意也依然慘兮兮，因此一芳官方於今（28日）發佈聲明支持加盟主，未來會推出周年慶活動、送出百輛電動車回饋消費者。

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針對稍早發佈的聲明稿，一芳副總經理劉曜州於今日下午15時召開記者會表示，目標要支援所有加盟主，特別重視他們的意見，進行一連串推廣跟行銷的計劃，達到新台幣超過3～4千萬元，9月9號～10月31也會推出年度周年慶活動，預計送出100輛電動車，年底也會推出大型聯名活動。

被問到加盟主組成自救會的問題，劉曜州回應，「這個部份我們並不清楚，而且我們現在是每一周都跟加盟主進行溝通，而且有很多加盟主在這次都非常支持我們。」

▲一芳副總經理劉曜州說周年慶將送100輛國產電動機車。（圖／記者黃士原攝）

一芳水果茶總部官方聲明如下：

8月初偶發新聞事件發生後，一芳水果茶部分門市業績受到影響。而新聞發生當周，一芳水果茶創辦人柯梓凱先生和公司高階主管們就積極開會討論，會後決定進行一系列的行銷推廣計劃，以示對加盟主的大力支持，總金額達3～4千萬新台幣，包括提撥千萬以上推廣專案、外送平台上架費補助等。

此外，即將在9月9號～10月31號依年度計劃推出4周年慶行銷活動，預計送出100台國產電動車，年底也將推出大型聯名活動，希望與加盟主共同將台灣好茶與消費者分享。

一芳水果茶創辦忍人柯梓凱先生，從台中豐原廟東的小攤車創業，完全理解加盟夥伴此刻的心情。新聞發生至今，總公司加強與加盟夥伴溝通討論，每周都主動積極與加盟主面對面交流，總經理與營運主管更必須聆聽每位加盟主的心聲，並予以回應。

這兩天，一芳也收到許多加盟主的鼓勵與聲援，一芳很感激，一芳更珍惜目前許多一芳水果茶加盟主，一路以來願意與我們同心協力，相信品牌、支持品牌。