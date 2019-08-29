止血抹黑！一芳總經理劉曜州出示「檢驗報告」　加盟主力挺：相信公司

▲一芳總經理劉曜州（中）與加盟主拿著水果茶合影。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

一芳水果茶5日在微博發文支持一國兩制聲明，更有臉書粉絲頁爆出一芳是用進口茶葉、越南芋頭，茶葉也被驗出有農藥殘留；對此，一芳母公司墨力集團總經理劉曜州29日在台中豐原總部特開澄清說明會，出示芋農契作、衛生檢驗結果，並表示不實抹黑造謠，已由創辦人柯梓凱親到豐原派出所提告，而台中彰化加盟主今也現身力挺，「相信公司不解約」，指出現在買氣已回流，用台灣茶葉做台灣茶，會繼續走下去。

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▲▼劉曜州出示芋農契作聲明、檢驗報告（上圖），並有加盟主到場力挺。

彰化彰基店加盟主張先生說，過去1天平均收入約2萬初，親中事件發生後掉到營業額1萬多，經促銷後有回升到2萬2千元，但員工也曾在外送時被酸「喝一芳不愛國」，但加盟主其實都很單純，只是想要賺錢養家，後續總公司也有積極溝通，相信公司措施。

台中美村店張姓小姐表示，目前買氣有回流，1天營收已有恢復，「從頭到尾都沒有想要解約」，因當初選擇加盟也是挑過很多家店，事後公司也有積極出面處理，只能選擇做跟不做，才會現身支持。

而對於台北加盟主組成自救會，台中彰化加盟主表示，其實加盟主彼此都認識，近日不斷傳出有「自救會串連」、「下週會有求償行動」，一律表示不清楚。

▲總部提供給媒體記者凍頂烏龍檢驗報告。

劉曜州表示，親中事件發生後買氣的確有下降，但隨著舉行買1送1活動後人氣有開始回流，9月間還會有新品促銷活動、4周年慶活動，更贈出100台國產電動車，期望藉此刺激買氣。劉曜州指出，目前仍有許多人有加盟意願，20至30間一定有，目前都還在洽談中。

另針對有心人士在網路上，針對一芳水果茶、墨力集團諸多不實抹黑造謠，劉曜州鄭重澄清跟說明，品牌百分之百使用台灣茶葉、大甲芋頭，衛生檢驗也符合標準，標示及宣稱均符合規定。

劉曜州也帶媒體到品管檢驗室，由品管主任說明向記者說明品質測定、微生物檢驗及原料留樣等檢驗細項，劉曜州再次重申，一芳一直專注在台灣水果茶和手搖飲的研發及全球推廣，希望可以帶給消費者最佳的產品，也希望不實抹黑可以停止，總部均已進行提告，希望相關人士可以自重。

▲媒體到品管檢驗室，由品管主任解說檢驗項目流程。