健檢曾有異常！高中資優女端盤5天猝死　父悲痛：早知道就不讓她打工

記者陳雕文／新北報導

剛考上國立宜蘭大學食品科學系的女學生，到淡水知名飯店打工，負責宴會端盤，但才去了5次，於上個月28日晚間送菜時突然暈倒，同事急忙報案，偏偏附近剛好沒有救護車，過了20多分鐘，跨轄支援的車輛才到，女學生送醫急救已來不及；爸爸於本月2日在殯儀館崩潰表示，幾年前女兒健檢有出狀況，「早知道就不讓她外出打工」





▲18歲黃姓女學生在淡水飯店打工5天，端盤時突然猝死。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，黃姓女學生今年6月3日剛從台北陽明高中數理資優班畢業，趁著暑假到淡水的飯店打工賺錢，沒想到28日晚上逐桌送菜到一半，突然倒臥在宴會廳，同事見狀衝上前，使用AED電擊實施急救，並於晚間9點42分緊急報案。

然而在案發當時，轄區消防分隊的救護車還在執行其他任務，勤指中心只能繼續派遣鄰近車輛，後來由龍源分隊派車前往，23分鐘後抵達現場，又過了3分鐘，原轄區的救護車才趕到。

儘管救護人員持續做CPR並送醫搶救，深夜11點黃女仍宣告不治。飯店人員事發後到醫院慰問，林姓協理指出，黃姓女學生只有在宴會時才會來幫忙，為17至20時的班別，至今上班還不到5次，前一天上班時，同事也說她看起來沒有異常，「只是很突然地倒下」。

死者哥哥受訪時難過表示，「媽媽上個月才剛因癌症過世，我們還沒走出來，妹妹突然又這樣離開了」，覺得對母親很抱歉，自己沒有照顧好妹妹…妹妹身體狀況良好，健檢資料也沒有異狀。

到了本月2日，女大生遺體在板橋殯儀館解剖，多名家屬到場了解狀況，面對媒體提問「對女兒死亡有無其他看法或疑點」，死者父親哽咽表示，女兒就讀高中時，健檢曾出現異常，被校方建議去大醫院檢查…

後來由妻子陪同女兒去檢查，但回來後也沒說甚麼狀況或原因，因此他並不了解診斷結果，「早知道會痛失愛女，我就不會讓她在外打工！」