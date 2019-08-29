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林鄭月娥民望探新低！新《施政報告》向政黨摸底　推房產方案紓民怨

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▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

▲林鄭月娥先前開記者會回應香港近來風波。（圖／路透）

本報訊

反修例運動已持續逾兩個月，累積民怨仍然未解，特首林鄭月娥的民望更屢創新低，外界關注她在十月份公布的《施政報告》會否有「奇招」挽救局勢。

《香港01》接獲消息指，政府就《施政報告》內容向政黨高層摸底，其中在房屋政策上將大刀闊斧，包括為輪候公屋三年以上而仍等候「上樓」的市民，提供租金津貼。據了解，林鄭及運房局局長陳帆很想推有關措施，但遇到房屋署等內部阻力。

另林鄭擬重推「租置計劃」，但有政黨表明反對，林鄭稱會再作研究。

▲林鄭月娥去年在《施政報告》推出「明日大嶼」願景。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲林鄭月娥去年在《施政報告》推出「明日大嶼」願景。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

林鄭月娥將於十月到立法會公布任內第三份《施政報告》，外界關注政府在此風雨飄搖之際，有何良策挽救政府民望及緩和局勢。

據消息指，林鄭近日向部分建制派政黨高層摸底，綜合來說，至少包涵五大重點，其中房屋政策佔比最重，包括考慮以三項新措施緩解市民住屋問題。

1. 擬重推「租置計劃」

俗稱「租置計劃」的租者置其屋計劃於1997年12月推出，旨在讓公屋租戶以低廉價錢，購買現時所居住的單位，計劃涵蓋39條屋邨，不過當中至今有4萬個單位最終未有售出業權。自上月底起，已有風聲傳出政府為平息民怨，正醞釀重推租置計劃，早前據《香港01》了解，政府內部曾作相關討論，當時仍未有定案。

消息人士指，林鄭近日向政黨高層表明，希望落實有關措施。惟有建制政黨表明反對，指公屋戶買入單位後需繳管理費及維修保養費用，對基層不公。而林鄭則回應稱，會再慎審研究。

▲林鄭月娥去年在《施政報告》推出「明日大嶼」願景。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

2. 公屋輪候租金津貼

房委會月底公布，公屋輪候時間稍為回落至5.4年，多個政黨和組織已多次建議政府推出租金津貼，協助正「捱貴租」的公屋申請人渡過困境。

去年剛當選立法會議員的民建聯鄭泳舜在行政長官答問會上，向林鄭月娥追問有關租金津貼事宜，她當時稱恐怕這類措施受惠的非住客而是業主，故推行有關工作時需非常謹慎。

消息人士表示，因應當前政局，林鄭和陳帆都想有意「鬆綁」，且暫擬將津貼畀線定於輪候公屋三年，而尚未可「上樓」的申請人，便有資格領取津貼，以盡快緩解市民租貴樓之重擔。

▲林鄭月娥去年在《施政報告》推出「明日大嶼」願景。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

不過，該措施同遇阻力，而阻力是來自內部。據悉房屋署署長應耀康等不支持有關政策，「他們在內部提出N種難題，話措施不可行，但林鄭似乎心意堅定，落實機會高過重推首置。

3. 大範圍重建舊公屋邨

目前有逾40條公屋屋邨樓齡超過40年，據指林鄭近日曾向外透露，會考慮大範圍重建舊公屋邨，但未有最終定案，因如何安置重建戶是一極大問題。

運輸及房屋局局長陳帆今年5月以書面回覆立法會，指房委會在2018年完成首輪勘察計劃，涉及42個高樓齡公共屋邨，結果顯示，全數屋邨的樓宇結構安全及所需的修葺方案合乎成本效益；又指大規模的公屋重建計劃將凍結大量可編配的公屋單位，對公屋的平均輪候時間造成即時的負面影響，故大型重建並不可取，並只能作輔助角色。

消息人士分析，由於6月後政局急劇變壞，「政府施政須有大改革大動作，以緩和市民怨氣，現在乜都要試一試。」

▲林鄭月娥去年在《施政報告》推出「明日大嶼」願景。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲葉劉淑儀承認聽到政府正研究上述新房策，包括租置計劃。
 

身兼行會成員的葉劉淑儀表示，不評論政府有否向該黨摸底，但承認聽到政府正研究上述新房策，包括租置計劃。她指，重推租置計劃是好事，但過往因業權問題而出現爭拗，她以一半單位租、一半單位賣的利東邨為例，居民購入公屋後需要承擔維修費和管理費，令租置計劃誘因降低。

她認為，若要吸引市民透過租置計劃購買公屋，應設「包底」機制，由政府承擔一定金額的裝修、管理和保養開支，減低居民負擔。她又指，雖然政府重提租置計劃能為居民提供置業機會，但始終未能增加整體房屋供應，希望政府能持續開拓土地供應。

▲林鄭月娥去年在《施政報告》推出「明日大嶼」願景。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲鄭泳舜在行政長官答問會上，向林鄭月娥追問有關租金津貼事宜，她當時稱恐怕這類措施受惠的非住客而是業主，故推行有關工作時需非常謹慎。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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