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房價倒退數十年！　香港海景酒店大砍價「每晚292元」　比月租房還便宜

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▲香港永倫800酒店房價打折。（圖／翻攝自永安旅遊）

▲香港永倫800酒店房價打折。（圖／翻攝自永安旅遊，下同）

本報訊

反對修訂《逃犯條例》引發的警民衝突持續數月，多國因此對港發出旅遊警告，來港旅客人數急跌。暑假過後，社會問題未解決，旅遊業界的影響延續，《香港01》記者經網上搜尋器查詢後發現，青衣一間三星酒店的每晚房價，連稅只需73元港幣（約292元新台幣），約一個月房價連稅只花不足3100元港幣（約12400元新台幣），房間有海景，更可以用酒店的泳池、健身設施，非常超值。此外，亦有銅鑼灣一間賓館的套房價格，連稅每晚只需約79元，房價有如時光倒流數十年。

▲香港永倫800酒店房價打折。（圖／翻攝自永安旅遊）

青衣酒店連海景、泳池、健身　每晚292元

反《逃犯條例》爭議持續兩個多月似乎未有緩和，近日多國對本港發旅遊警示，首當其衝的影響，相信為旅遊業。過去的一個多月，暑假檔期的酒店房間價格插水式下降，但相信影響持續，《香港01》記者發現，以永安旅遊網站訂住位於青衣的三星「香港永倫800酒店」，9月初的標準間兩床房間價格連稅只為73元，並能預訂28晚的套房，亦只為3098元。

根據網上搜尋器所見，房間包覽無敵海景，浴室設施、冰箱等齊備，酒店簡介中亦提到，酒店內有泳池、健身室等設備，但根據住客意見中指，房間沒有牙膏等個人清潔用品，需自備。

▲香港永倫800酒店房價打折。（圖／翻攝自永安旅遊）


月租比劏房便宜

根據6月中有團體公布的劏房租金調查，葵涌一個面積70呎的劏房單位，月租要4,000元港幣（約16000元新台幣），並只有一扇窗；而該酒店房間則有100呎，加上有無敵海景，相比下似乎非常超值。該酒店前枱職員表示，70多元一晚的房晚並非恆常價格，「我哋無同旅行社合作，但如果你喺網上見到就係實價，當然係租到我哋嘅房。」

部份位於旅遊旺區，如旺角、中環等的三星酒店，價格亦只需100多元至200元（約400至800元新台幣）一晚，租住一個月亦較不少深水埗區、觀塘區的「劏房」便宜。

另外，以搜尋器Agoda一所來自銅鑼灣利舞台附近的2.5星「蘋果酒店」，每晚房價連稅亦只需76.23元港幣（約304.92元新台幣），較去年9月份同區同星級的房間價格，下跌超過六成，《香港01》多次致電有關酒店負責人查詢，暫未得到回覆。

▲香港酒店房價打折。（圖／翻攝自永安旅遊）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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