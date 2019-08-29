香港831遊行及集會　民陣：警方「無明確理由」發反對通知書

▲818維園遊行。（圖／記者陳以昇攝）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中相關活動一場接一場，民陣（民間人權陣線聯盟）於818流水式集會後，將再舉行「831 再集結」。民陣今（29）日表示，香港警察發出反對通知書，全面反對當天的遊行與集會。

民陣原本預計於「人大831落閘五周年」發起集結，「對抗五年前人大對港人民主運動落下的大閘，重申五大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士！」

活動原準備於31日（星期六）下午2時30分集結，3時起步，從中環遮打花園遊行至中聯辦，民陣日前已向警方申請不反對通知書，但在今日收到警方反對通知書。

▲香港818維園「流水式」集會，民陣宣布有170萬人參與。（圖／記者黃彥傑攝）

根據《香港01》報導，民陣召集人岑子杰指出，29日早上10時收到警方發出的反對通知書，但沒有明確的反對理由，只列出一系列由行日期曾發生衝突事件，並且818集會後出現未經批准的集結，擔心會發生暴力事件。

岑子杰強調，已經與律師聯絡安排上訴，並且會與議員討論如何在合法和安全情況下行使遊行權利。他也表示，「民情如水只能疏通不能堵塞」，林鄭一直不答應五大訴求，是她推香港人去粉身碎骨的深淵，踐踏香港的權利。