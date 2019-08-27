限時免費下載　桃園推出「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖

▲桃園發表「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局與客家文化基金會去年共同推出「ㄚ弟ㄚ妹愛Hakka」，下載次數超過250萬次，深受民眾喜愛，因此今年再度發表「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖，將時下流行用語融入客家元素，16張貼圖即日起至9月26日開放免費下載，歡迎市民朋友多多使用，讓客家文化融入日常生活。

市長鄭文燦27日出席於太平洋SOGO中壢店舉辦的「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖發表會，強調語言是推動客家文化振興的關鍵核心，希望客語學習不僅是透過書本，更要融入日常生活中。

▲貼圖主角ㄚ弟ㄚ妹。（圖／市府提供）

鄭文燦說，他擔任行政院新聞局長期間，使用客語的青少年人口僅有14％，希望青少年能在家庭中增加客語使用機會，和爸爸媽媽、阿公阿嬤多說客語，用最自然的方式學習、熟悉客家話，讓客家語言走入生活，這也是市府推廣Line貼圖的主要目的。

▲桃園發表「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客家動態有聲貼圖。（圖／市府提供）

客家局長何明光表示，「ㄚ弟ㄚ妹愛Hakka2.0」Q萌客家公仔結合客語發音的動態貼圖，在華語字、客語發音的相互搭配下，讓民眾在日常通訊之餘，也能輕鬆理解詞彙的客語發音與意涵。詳情請至Line Store搜尋關鍵字「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」，即日起至9月26日開放民眾免費下載，下載後可使用180天。