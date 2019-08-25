2019全運會在桃園　看「林彥君X 歐陽靖動滋動」抽T恤

▲2019全運會在桃園，市府邀林彥君X 歐陽靖動滋動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年全國運動會，即將在桃園隆重登場。桃園市政府以「你哪裡人」為主題，推出一波波活動宣傳推廣賽事，即日推出藝人林彥君以及馬拉松好手歐陽靖「靖哥」，兩人一起跑步為全國運動會暖身。市府指出，即日起至9 月1 日只要觀看「林彥君X歐陽靖動滋動」影片，留言標記2位好友，就有機會抽中T恤。

桃園市政府新聞處25日表示，2019年全國運動會於10月19到24日即將展開，市府邀請多位體育界知名人士，一起到桃園「動滋動」，共同宣傳全國運動會，繼體育主播徐展元及標槍選手鄭兆村、體育主播簡懿佳及瑞莎，今天登場的是藝人林彥君以及馬拉松好手歐陽靖「靖哥」，兩人一起跑步為全國運動會暖身！

本身是自行車健將的林彥君，表示自己對跑步一竅不通，特別向歐陽靖討教跑步的技巧，而參加過近20 場馬拉松的歐陽靖，笑稱自己小時候很討厭運動，人生中第一個全馬「名古屋女子馬拉松」，是循序漸進練習一年半至兩年才完成。她建議想參加馬拉松的初學者可以慢慢練習，同時也分享了跑步姿勢、收操動作，減少運動傷害，也能讓腿部線條更美。

▲2019全運會在桃園，市府邀林彥君X 歐陽靖動滋動。（圖／市府提供）



兩人也分享跑步必備的裝備，林彥君表示，她會帶護唇膏避免長時間運動嘴唇乾裂，歐陽靖則分享，一定會帶水、毛巾、GPS 智能手錶，尤其毛巾除了擦汗，跑完步也能把頭蓋住，避免感冒。

全國運動會馬拉松比賽場地在新屋綠色隧道至永安漁港周邊道路，沿途經過海岸線，風景優美。全國運動會共34 項競賽種類，近50 個比賽場館，所有賽事都是免門票入場，歡迎大家進場挺全運！

這次明星動滋動系列影片，受邀的明星們都穿上「你哪裡人」的主題T 恤，呼應全國運動會為全國性的賽事，無論你哪裡人，都可以進場看比賽，支持台灣的選手們，也一起為即將參加2020 東京奧運的選手們加油。