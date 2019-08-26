心碎畫面曝！癌夫「推老婆下水圳」轉身跑　兒目睹嚇傻...爸3小時後陳屍涵洞

記者楊熾興、陳韻如／桃園報導

桃園一名77歲的彭姓男子26日2時許，推著66歲葉姓妻子外出，並將人推到水圳中，接著自己也縱身跳入水圳內。稍早監視器畫面曝光，只見彭男快步推著妻子跑向水圳邊，一把就將妻子堆落水圳，而後方尾隨在後的兒子見狀嚇傻，趕緊跳下搶救母親，但父親被發現時已失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲癌夫推著妻子快步衝向水圳，接著一把將妻子推落，兒子目睹全程嚇傻。（圖／記者楊淑媛翻攝）

這起事件發生在26日凌晨2時許，兩人的兒子表示，爸爸身體不太好、媽媽也有老人痴呆，兩人的健康狀況都不太好。事發當時，彭男推著妻子的輪椅外出，兒子感覺有異，便緊急騎著機車尾隨在後，但沒想到卻驚見媽媽遭到爸爸推入水圳。

▲癌夫推著妻子快步衝向水圳，接著一把將妻子推落，兒子目睹全程嚇傻。（圖／記者楊熾興翻攝）

透過監視器畫面可以看到，彭男當時快步推著妻子朝水圳方向前進，接著就一把將妻子推落水圳，隨後2人便消失在畫面中，而尾隨在後的兒子見狀嚇傻，趕緊跳下摩托車搶救母親。

兩人的兒子表示，父親將母親推下水後就消失無蹤，他趕進下水將母親救起，隨後報警處理。而警消人員獲報後沿著水圳下游搜索，最後終於在3個多小時後，在支線涵洞找到彭男，但他已無呼吸心跳，經緊急送醫後仍宣告不治。

▲將妻子推入水圳後跳圳自殺的彭男在涵洞內尋獲。（圖／消防局提供）

經初步調查，妻子則是患有失智症，彭男近日又被查出罹患癌症，自覺無法再照顧妻子，才會以推出散步為由，將妻子帶到水圳邊推下，但事件詳細原因仍有待調查釐清。

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