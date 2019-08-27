環保署長體驗台南T-Bike　低碳旅遊健康環保

▲台南市王時思副市長及環保局長林淵淙，邀請環保署張子敬署長騎乘台南T-Bike公共自行車遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市王時思副市長及環保局長林淵淙，8月26日晚上，邀請環保署張子敬署長騎乘台南T-Bike公共自行車，體驗台南和意路站周圍輕旅綠生活。

環保署長張子敬8月27日受邀到台南市參加「空氣品質管制專家諮詢會議」，張子敬署長在環保署及地方環保局從事環保公職37年的實務經驗，特別將自身的經驗與在場學者專家及環保同仁充分交流。

台南市王時思副市長及環保局長林淵淙，特別利用這個機會，在26日晚上邀請張子敬署長來一趟台南慢遊T-Bike之旅。環保局長林淵淙呼籲市民朋友響應使用低污染、低耗能的公共自行車作為短程接駁運具，以減少空氣污染物排放，共創低碳府城亮麗晴空。此外，騎乘T-Bike可獲得環保集點，希望更多朋友們可以體驗集點的樂趣，享受綠點的超值回饋。

王時思副市長向張子敬署長說明，T-Bike是很適合來台南一起旅遊的交通工具，台南和意路站周邊除了百貨之外，還有文青必訪的美術館2館、林百貨、藍晒圖文創園區及各式美食小吃。

署長張子敬表示，環保署長期推動鼓勵搭乘公共運輸、使用低污染運具、營造友善步行與自行車環境、完善交通綠色運輸配套措施等，也提醒將家中騎乘年限已到的老舊車輛汰換為低污染運具，如電動車、電動機車、電動自行車等，都是讓環境永續發展很好的方式；另外自2019年7月1日起全國公共自行車都可以參加環保集點，兌換商品，相當利多，希望更多朋友們可以體驗集點的樂趣，只要租借公共自行車，2元就可以有1點的綠點回饋。

王時思副市長説，近年來「慢活與環保」逐漸成為國人共同追求的生活態度，騎自行車最大好處可以深入大街小巷，是遊府城最好的方式；台南市T-Bike於2016年8月設置以來受各界好評，目前在台南市已設有62個租賃站及1604輛T-Bike公共自行車，台南市環保局也從台南市空氣污染防制基金中提撥經費協助設置租賃站，3年來累計200萬以上人次租借騎乘，其中約85萬為觀光旅客，占總租借人數約40％，顯示民眾使用低污染的T-Bike已蔚為流行。

環保局林淵淙局長表示，台南市地理位置緣故，導致空氣品質常遭受上風處影響，環保局努力改善自身的空氣污染來源，推動跨局處的亮麗晴空計畫，致力改善台南市的空氣品質，除了工廠管制之外，民眾騎乘汽機車排放也是污染來源之一，環保局鼓勵市民朋友使用低污染、低耗能的公共自行車作為短程接駁運具，減少私人機動車輛之使用，根據統計台南市2019年1至7月的藍天日數比例（AQI≦100）達77％，較2014年65％上升了12％；另民眾所關心的PM2.5（手動測站）濃度，今年1至7月為22.1μg/m3，較2014年同期30.4μg/m3大幅減少約8.3μg/m3，減幅達27.3％，為歷年同期最佳，顯示台南市的空氣品質確實逐年在改善，希望市民能一起努力打造低碳宜居府城。