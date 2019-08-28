泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心

相信大家出國時都會先從網上搜尋合適的打卡點，而最近有一間位於泰國曼谷的《CORGI in the Garden》咖啡廳在IG上爆紅，這間店除了裝潢簡約之外，裡面還有好幾十隻小短腿柯基犬當店員，絕對是狗奴們一定要去的超療癒景點！

柯基家族萌翻天





《CORGI in Garden》的老闆Tanchanok Kanawaong之前曾經養過哈士奇和黃金獵犬，之後他把目標轉向比較小型的狗狗，於是他便著手領養了第一隻柯基，馬上成為了柯基控。其實一開始老闆並沒有計劃開設寵物咖啡店，是因為家中的柯基懷孕，狗隻數量從 5 隻激增至 12 隻，為了傳遞歡樂與正能量給更多人，才開設了《CORGI in Garden》。

愛心屁股陪吃飯



《CORGI in Garden》每位客人最低消費是250泰銖（約台幣247元），費用包含一杯飲料。店內有一般咖啡店都有的甜點小吃，供客人跟狗狗玩的時候也不會餓肚子，這些短腿店員每當看到客人桌上有食物的時候都會睜大眼睛盯著看，可愛萌樣真讓人很想停止進餐跑去跟牠們玩。

跟狗狗玩可是有「規則」的喔！

老闆為考慮到柯基們的體力，特別訂立「規則」，不可以過度干預狗狗、強迫狗狗，因此，店內是禁止攜帶其他動物的。而且一天也只開放三個時段讓客人與柯基互動，每次一小時，所以其他時間來，是看不到這麼萌的小店員的喔！想要到店裡享受跟狗狗玩的你，千萬要記得在出發之前先確認他們的開放時間唷！





這麼可愛又乖巧的小店員，很難讓人不去摸牠，而且店裡經常打掃清潔，完全不用擔心狗狗會有很重的味道喔！





如果很喜歡狗狗，家裡又不給養，又剛好到泰國旅遊的你千萬別錯過這個機會，可以同時間與12隻柯基一起玩，牠們的可愛萌樣徹底讓人成為了狗奴，快點把這家店納入到你的行程之中吧！



《CORGI in Garden》

營業時間：星期二至星期五：12:30到18:00，星期六、日：10:30到18:00

地址：338/1 Kallapaphruek Road Khwaeng Bang Wa, Phasicharoen Krung Thep Maha Nakhon 10160

臉書：Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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