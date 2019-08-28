　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）

相信大家出國時都會先從網上搜尋合適的打卡點，而最近有一間位於泰國曼谷的《CORGI in the Garden》咖啡廳在IG上爆紅，這間店除了裝潢簡約之外，裡面還有好幾十隻小短腿柯基犬當店員，絕對是狗奴們一定要去的超療癒景點！

柯基家族萌翻天

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）

《CORGI in Garden》的老闆Tanchanok Kanawaong之前曾經養過哈士奇和黃金獵犬，之後他把目標轉向比較小型的狗狗，於是他便著手領養了第一隻柯基，馬上成為了柯基控。其實一開始老闆並沒有計劃開設寵物咖啡店，是因為家中的柯基懷孕，狗隻數量從 5 隻激增至 12 隻，為了傳遞歡樂與正能量給更多人，才開設了《CORGI in Garden》。

愛心屁股陪吃飯

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）
《CORGI in Garden》每位客人最低消費是250泰銖（約台幣247元），費用包含一杯飲料。店內有一般咖啡店都有的甜點小吃，供客人跟狗狗玩的時候也不會餓肚子，這些短腿店員每當看到客人桌上有食物的時候都會睜大眼睛盯著看，可愛萌樣真讓人很想停止進餐跑去跟牠們玩。

跟狗狗玩可是有「規則」的喔！

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）

老闆為考慮到柯基們的體力，特別訂立「規則」，不可以過度干預狗狗、強迫狗狗，因此，店內是禁止攜帶其他動物的。而且一天也只開放三個時段讓客人與柯基互動，每次一小時，所以其他時間來，是看不到這麼萌的小店員的喔！想要到店裡享受跟狗狗玩的你，千萬要記得在出發之前先確認他們的開放時間唷！

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）

這麼可愛又乖巧的小店員，很難讓人不去摸牠，而且店裡經常打掃清潔，完全不用擔心狗狗會有很重的味道喔！

▲▼ 泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心（圖／bella儂儂提供）

如果很喜歡狗狗，家裡又不給養，又剛好到泰國旅遊的你千萬別錯過這個機會，可以同時間與12隻柯基一起玩，牠們的可愛萌樣徹底讓人成為了狗奴，快點把這家店納入到你的行程之中吧！

《CORGI in Garden》

營業時間：星期二至星期五：12:30到18:00，星期六、日：10:30到18:00
地址：338/1 Kallapaphruek Road Khwaeng Bang Wa, Phasicharoen Krung Thep Maha Nakhon 10160
臉書：Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

席捲貴婦圈的夢幻糖果Sugarfina！連李奧納多都愛，大人限定「冷萃小熊」人氣登場
火焰炙燒泡芙「KACHI」與「舒油頭」聯名快閃！法鬥飲料在台北也喝得到了
香港迪士尼首推「皮克斯好友夜跑派對」！米奇、米妮、胡迪陪你跑起來

ET快訊
起底李佳芬農舍神秘買家「高雄陳小姐」！戶籍地址曝光..竟是一
大安區舊空總墜樓意外！工人3F墜1F　頭、手撕裂傷...意識
褲子凸凸的？女子田徑選手「連聲音都像男生」　澄清網友都不信
買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車
郭台銘、王金平登記參選就開鍘　國民黨通過黨員行為規範
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心

公信力UP！台大幹細胞專家當顧問　東森自然美拚「科學美容」領頭羊

別再當低頭族！捷運燈箱多元豐富　展現新男力、新女力時尚

魔法晶鹽！跟老廢角質說bye bye　民眾：皮膚光滑、妝服貼

入門款必備！ 各類肌型救星「PS美美研眼霜」...夏日持妝無雷好物

連機油都有賣！超商也買得到「好市多夯品」　全家限時4瓶優惠激省

限量10萬組！月租費11元還不用綁約　到超商辦門號只要1小時

超商「奶茶新軍」報到！鴻福堂港式奶茶限時2件99元　全家獨家開賣

【廣編】精采體育賽事開打　鎖定美網直播再抽限量名牌球拍

PChome24h購物結盟中華郵政　i郵箱取貨加入配送

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

泰國爆紅柯基咖啡廳！最萌小短腿店員扭著愛心屁屁，一秒融化妳的心

公信力UP！台大幹細胞專家當顧問　東森自然美拚「科學美容」領頭羊

別再當低頭族！捷運燈箱多元豐富　展現新男力、新女力時尚

魔法晶鹽！跟老廢角質說bye bye　民眾：皮膚光滑、妝服貼

入門款必備！ 各類肌型救星「PS美美研眼霜」...夏日持妝無雷好物

連機油都有賣！超商也買得到「好市多夯品」　全家限時4瓶優惠激省

限量10萬組！月租費11元還不用綁約　到超商辦門號只要1小時

超商「奶茶新軍」報到！鴻福堂港式奶茶限時2件99元　全家獨家開賣

【廣編】精采體育賽事開打　鎖定美網直播再抽限量名牌球拍

PChome24h購物結盟中華郵政　i郵箱取貨加入配送

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

屁孩衝撞大鬧火鍋店！　潔哥「霸氣教訓」結局超療癒…網讚：這招我要學起來

追追追！買下李佳芬農舍　「高雄陳小姐」戶籍地址曝…是診所

NCC人事／王德威接任平台處長　蔡炳煌任綜規處長

台南東區自小客撞翻電箱、熱狗攤　附近5千戶大停電

超商驚見「倒立怪樹」！膽小大隻汪驚恐停下　繞遠路才敢過

對大陸猴子加徵關稅　美國多項個醫學研究停擺

「三架構」獲肯定！《聲林之王》強勢入圍金鐘獎三大獎

阿翔復出《新時代》入圍金鐘！　浩子「評審有大愛」：新聞爆出還願意肯定

互別苗頭？高雄漢神對面地上權案招標　業者：商用最有利

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

消費熱門新聞

超商「奶茶新軍」報到！鴻福堂港..

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」..

老饕這樣喝！58金高「千日醇」..

限量10萬組！月租費11元還不..

被叫豬靈！女星甩18公斤秘訣公..

又是房東漲租金？汐止全聯康寧店..

2杯只要1元！超商「現調飲品」..

連機油都有賣！超商也買得到「好..

「蜂巢乳酪」蛋糕超療癒！全聯W..

關心農民的好品牌　慕鈺華蔥油餅

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台..

魔法晶鹽！跟老廢角質說bye ..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

好市多認同台灣原因！數字可解答

更多熱門

相關新聞

最美熱氣球就去這看！

今年的台灣國際熱氣球嘉年華剛剛圓滿落幕，如果你仍意猶未盡，或錯過了這場盛事，不妨直衝全世界超適合搭熱氣球的地點之一─土耳其的卡帕多奇亞，享受一場最棒的空中饗宴吧......

欣賞海陸絕景就來紐西蘭！

郵輪上居然還可以看太陽馬戲團?

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

小黑狗遭遺棄　走21公里等舊主人

關鍵字：

咖啡廳泰國柯基旅遊IG景點

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面