阿嬤過世請喪假...主管「已有2人休」逼請別日　硬拗沒違規：並非拒絕

▲親人過世已經很傷心了，還被公司刁難。示意圖，非本文當事人。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

公司有缺人手成這樣嗎？一名網友想向公司請喪假，不料主管卻以「已有2人請假」為由要他改期，還澄清公司沒有拒絕讓請員工喪假，只是「要求改期」而已，並無違法；網友們得知後都表示傻眼，「說什麼鬼話」、「不要待了啦」。

一名網友在臉書「爆怨公社」代友發文，他表示友人的阿嬤最近過世，太太不想帶4個月的孩子去現場，就請友人請喪假幫忙顧小孩，自己出席喪禮就好。

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沒想到當事人向公司申請休假時，主管卻說當天已有2人請假了，要他改一天請；他搬出勞基法規定，雇主不得拒絕員工請喪假，對方卻反駁說「沒有拒絕，是要你改期。」他接著表示出殯的日子都是早就訂好的，怎麼可能為了他改，想退一步改請事假，但主管說不准就是不准。

原PO替友人感到憤怒，雖然先請假的2位同事也有無法改期的事情，但朋友請假明明也不會影響到公司營運，無奈主管就是不讓步，最後朋友太太只好推著4個月大的嬰兒去參加喪禮。

▲喪禮示意圖。（圖／視覺中國）

貼文一出，網友們都感到忿忿不平，「主管講什麼鬼話」、「那請教有什麼方法請阿嬤改天過世？」、「直接去了啦，如果真的被記曠職就檢舉」、「之前婆婆忽然過世要請喪假，主管很不耐煩又不爽的說：『妳為什麼沒有提早說？』」、「只能祝福主管家裡不要有人過世」、「這種公司不要待了啦」。

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