快訊／總統專機引擎毀損不換？蔡英文：相信空軍專業及華航維修

▲總統蔡英文出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統專機，空軍外傳堅持以維修方式處理，不願更新一事。總統蔡英文28日受訪時表示，讓空軍以空軍的專業來做最後決定，同時她也強調，對於華航的維修能力也是有信心的。

總統專機機齡近20年，歷經扁、馬、蔡三任元首，近來出現發電機故障，已不堪使用的問題，空軍送華航維修，但評估須更換新品才能確保飛安，但空軍認為費用過高，堅持以維修方式處理。

對此，蔡英文稍早受訪時表示，這件事情就讓空軍以空軍的專業來做最後決定，同時她也強調，對於華航的維修能力也是有信心的。

不過對於此事，空軍稍早表示，報導內容與事實不符，誤導社會大眾視聽，本部將保留法律追訴權，並表達嚴正抗議。

空軍表示，本部依據國防自主政策，B737-800型飛機檢修均委由華航公司執行，該公司獲美國聯邦航空總署(FAA)及交通部民用航空局(CAA)認證，可完整執行發電機修護作業。

空軍強調，本次檢送為發電機，並非報導所稱發動機檢測，本部尊重華航維修專業，且從未接獲發電機更換之建議。

空軍指出，該具發電機由華航公司完成拆檢報價，可修復且具修復價值，本部同意依契約正式委託華航公司檢修，並已依約執行修復作業中。