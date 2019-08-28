力挺全運會動起來　鄭文燦合體館長練舉重、打拳

記者蔡文鈴／綜合報導

2019全國運動會將於10月19至24日在桃園登場，市長鄭文燦合體「館長」陳之漢「動滋動」，挑戰「健力三項」跟格鬥拳擊，也邀請大家進場支持全運會。

桃園市政府推出「明星動滋動」系列短片，邀請多位運動知名人士一起到桃園「動滋動」宣傳全國運動會，壓軸登場的是擁有百萬粉絲、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」，與鄭文燦、體育局長莊佳佳一起健身，體驗臥推、深蹲、硬舉等「健力三項」器材。

▲桃園市長鄭文燦找館長陳之漢做運動。（圖／桃園市政府提供，下同）



館長表示，健力三項其實是全身運動，也是日常生活時常使用到的推、蹲、拉等動作，透過健力三項訓練肌力，不僅可運用到日常生活，對身體健康也有幫助。

此外，鄭文燦也帶上拳套跟著館長學習「直拳」，而跆拳道國手出身的莊佳佳，出拳姿勢就相當標準，莊佳佳也現場秀了踢腿技，雖然謙虛的說已經很久沒練，但踢腿的力道和氣勢十足。館長表示，綜合格鬥裡除了拳法，還有許多對應動作，他當場示範一招摔法技巧，以及如何壓制對方，相當震撼。

這次明星動滋動系列影片，鄭文燦與莊佳佳都穿上「你哪裡人」的主題T恤，呼應全國運動會為全國性的賽事，無論你哪裡 人，都可以進場看比賽，支持台灣的選手們，也一起為即將參加2020 東京奧運的選手們加油。