台灣最美禪寺之一　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

▲網路票選最美禪寺之一的「宏願大千世界」。（圖／翻攝宏願大千世界臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

被網路票選為台灣最美的禪寺之一、位於蘆竹區的「宏願大千世界」禪寺，將遷移至大園。市長鄭文燦指出，未來的禪寺新址所使用的寺廟用地為菩因禪寺在航空城計畫範圍內所配的宗教專用區用地，由菩因禪寺捐贈給宏願大千世界，市府後續會協助宏願大千世界順利落腳大園，提供海外信眾至新的禪寺，體驗到台灣佛學的美好。

鄭文燦25日由夫人林俞汝、副市長游建華、觀旅局長楊勝評、民政局長湯蕙禎、蘆竹區長邱瑞朝及市議員林政賢、郭麗華、張桂綿、蘇家明等人陪同，出席「宏願大千世界」舉辦「護國息災梁皇大法會」，透露近些年來，知名藝人和政商人士前往參拜祈福的「宏願大千世界」禪寺，將由蘆竹區遷到大園區的訊息。

▲「宏願大千世界」禪寺信眾，不乏許多知名藝文和政商人士。（圖／翻攝宏願大千世界臉書）

鄭文燦說，宏願大千世界是相當具有代表性的佛學教育基地，兼具禪修與藝術的特色。住持本藏師父多年來以弘法為家務，同時推動「佛法人間化、人間藝術化、藝術生活化，」的三大理念。

▲網路票選最美禪寺之一的「宏願大千世界」。（圖／翻攝宏願大千世界臉書）

宏願大千世界從外觀到室內設計皆有本藏師父一手規劃，以簡潔的現代建築形式，超脫傳統佛寺的建築，讓人由內而外感受平靜與法喜，許多人來到宏願大千世界，不知不覺中令人生起對佛教的敬仰，藉此瞻仰佛教藝術之美後，可以定心放下塵念，俗話說：心淨則國土淨，世界也美麗了起來，而這也是本藏師父最大的心願。