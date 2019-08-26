再槓館長遭粉絲洗版臉書　詹江村提告288人「忙了一整天」

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園市議員詹江村先前因統獨議題、查水表誤會等事件，多次與館長陳之漢隔空互嗆，接著又因為質疑館長廣告不實，被粉絲留言洗版臉書，他25日晚間10時許在臉書PO出4張截圖表示，「忙碌了一整天，合計提告288人」。館長同日晚間則在直播中抨擊詹江村的行為實在太誇張，雙方再次槓上。

▲詹江村一次對288人提告。（圖／翻攝自Facebook／詹江村專頁）

詹江村認為館長本月12日在直播中開罵「垃圾、雜碎」是在影射他，加上網紅「打臉名嘴」指稱他在桃園是靠黑白兩道擷取利益，隔日下午2時許隨即前往桃園警分局偵查隊對兩人提告；他在製作筆錄之前接受媒體採訪並強調，這兩人都是以直播的方式重批，甚至連報紙都有刊登相關新聞，顯然已經超過可受公評範疇，這才決定對他們提告。

接著，詹江村25日在臉書PO出4張截圖指出，臉書粉絲專頁台北惡棍同日上午PO出一篇長文，說他涉嫌以8位助理的人頭帳戶詐領將近1500萬元，還聲稱「總之我（台北惡棍）看到站著賺的館長陳之漢先生，被這種低端欺負成這樣，又剛好私訊收到幾個朋友希望我幫幫館長」，於是決定對一同留言謾罵的網友也一併提告，總計告了288人。

▼▲詹江村不滿受到不實指控，還PO出截圖證明有網友威脅要對他不利。（圖／翻攝自Facebook／台北惡棍、詹江村專頁）

詹江村隨後又PO出一張截圖表示，有位網友認為他對做出館長不實指控，還揚言要槍殺他，「感謝鳳山分局，恐嚇我的歹徒目前已經落網偵訊中。」不過，館長25日晚間在直播中談到詹江村提告288人一事，暗酸對方的行為太誇張，做錯事還不願意道歉。

由於館長的粉絲依舊不斷湧入臉書留言，詹江村26日凌晨0時許再度PO文強調，原先保留空間給不同意見者發言，沒想到還是頻頻被洗版，相當於是受到網路霸凌，「只好將喪屍一一封鎖，以免影響大家心情。」

▼詹江村封鎖洗版網友。（圖／翻攝自Facebook／詹江村專頁）