館長「30天被告5次」！　隔空炮詹江村：你會害死你國民黨

▲館長呼籲詹江村要有風度，告網友違反議員原則。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



記者黃可昀／綜合報導

館長陳之漢與桃園市議員詹江村持續隔空交火，館長25日在臉書寫下，「今天又被告，所以30天內，被一個議員告5次了」，指控對方惡意抹黑又動不動就提告，感嘆自己「反紅煤的下場就是這樣」。館長晚間開直播時也提到，他認為詹江村提告288名網友一事，「你會害死你國民黨」，呼籲對方身為官員要有風度，還現場教網友如果被詹江村告該如何自保。

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▲館長30天被詹江村告5次。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



館長25日晚間開直播無奈表示，自己在短短一個月內就被詹江村提告5次，「你看了我的直播又要告了，第6次嘛」，但針對議員告網友的舉動，館長也教網友該如果應對，「大部分檢察官不會起訴，大家不要害怕，因為他是議員，議員告老百姓大部分告不成。」

館長強調，網友只是在詹江村文章底下留言討論，並沒有污辱意圖，「不構成妨害名譽」，反倒是議員應該要有肚量和基本法律常識，「哪一個議員受不了批評就要告人？」

最後館長更直言，詹江村根本就是「全台灣最會告人的政治人物」，「你領的是國家的薪水，民眾今天要跟你討論事情，你要坦誠地出來跟大家講，而不是用告、刪文的方式。」如果對方再繼續盯著老百姓打，之後可能還要國民黨出面止血，「你會害死你國民黨」。