載137名乘客！菲律賓渡輪「大火吞沒」至少2死　百人獲救

▲菲律賓渡輪起火。（圖／翻攝自推特／Daily Tribune）



記者丁維瑀／綜合報導

《美聯社》（AP）報導，菲律賓海巡署28日表示，菲律賓南部一艘渡輪夜間遭大火吞沒，造成至少2死，另外有100多人獲救。海岸防衛隊發言人巴利洛（Armand Balilo）證實，16號輕型渡輪在達必丹市（Dapitan）附近海域起火後，搜救工作仍在繼續進行。

報導指出，目前還不清楚船上有多少乘客與工作人員。菲律賓當局表示，從一份清單可見，這艘645噸的渡輪載有137名乘客，其中包括28名小孩與嬰兒，但不清楚有多少工作人員。

巴利洛表示，一名1歲女嬰與60歲的男乘客死亡，另外至少102名乘客獲救。據了解，該艘渡輪27日離開中部宿霧省的桑坦德市（Santander），起火點很顯然是從機房來的。

由於頻繁的風暴、船隻保養不善、過度擁擠、安全法規執行不周等因素，菲律賓群島經常可見海上事故。回到1987年12月，菲律賓籍渡輪「多納帕茲號」（Dona Paz）與另一艘油船相撞後沉沒，造成至少4341人喪生，成為非戰爭時期最嚴重的海難事故之一。