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開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！

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開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！（圖／東森新聞）

▲林小姐開的車輛是2014年出廠，這款車霧燈和日行燈位置相同。（圖／東森新聞／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣一名林小姐開車無端收到罰單，原因是「不依規定使用燈光」，她納悶明明自己開「日行燈」而不是「霧燈」，且是原廠燈泡卻要挨罰1200元。原來她開的這輛車，出廠時日行燈和霧燈是在同一個位置，不少車主也遭到檢舉過，她也向車商申請證明，準備向監理站申請撤單。

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林小姐接受《東森新聞》訪問表示，第一次被人檢舉，「我覺得這樣造成我很大困擾，很擾民啊，因為我的是日行燈，他把我當成霧燈，所以他就檢舉我。我開了5年，而且我中間還改過白色的燈，反而那時候更沒事，怎麼我又換回我原本的原廠燈泡會有事了？」

根據罰單內容，林小姐7月31日下午4時20分，行經員林市員東路二段與林森路口，被檢舉「不依規定使用燈光」。而她被拍下的車輛燈光位置是下方兩個圓形黃燈，她認為明明是日行燈，也向車商申請檢驗報告，確實也記載兩盞日行燈。

開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！（圖／東森新聞）

▲▼林小姐開日行燈被當霧燈檢舉。

開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！（圖／東森新聞）

林小姐開的車輛是2014年出廠，在燈殼裡兩個燈泡分別在下方和裡面，這款車霧燈和日行燈位置相同，也常常讓人誤以為白天開霧燈，她也準備向監理站申請撤單。

林小姐說，有不少車主和她遇到一樣的情況，他們拿證明到監理站申訴，「車廠也是因為經過監理站許可的吧，它才能賣啊。我也是領監理站的牌耶，怎麼可以這樣就直接開罰。」

對此，監理站人員表示，晝行燈有規定燈距照明面車身外緣應在40公分以內，上緣應在1.5公尺以下，下緣應在0.25公尺以上。事實上，監理站如何判別燈光，日行燈只要是淡黃色和白色，位置不要低於25公分，基本上都合格。

開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！（圖／東森新聞）

▲▼林小姐不滿要向監理站申請撤銷罰單。

開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！（圖／東森新聞）

▼日行燈規定燈距照明面車身外緣應在40公分以內，上緣應在1.5公尺以下，下緣應在0.25公尺以上。

開日行燈被當「霧燈」檢舉罰1200　女駕駛氣炸：原廠就這個燈啊！（圖／東森新聞）

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關鍵字：日行燈,霧燈,彰化

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