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張召忠：設計「垂直起降戰機」難度大+燒錢　中國短期內不會開工

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▲▼中國曾以殲-6為基礎研製垂直起降飛機。（圖／翻攝自百度百科）

▲中國曾以殲-6為基礎研製垂直起降飛機。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近期透露，075型兩棲攻擊艦（075 LHD）已接近完工，預估最快在2025年前就可交付部隊。不少軍迷也好奇，解放軍是否會參考美軍海軍陸戰隊的模式，開發一種在兩棲攻擊艦上使用的垂直起降戰鬥機？中共海軍少將張召忠對此表示，研製這項目十分燒錢，且對中國航空工業來說難度太大，因此推測短期內不會開工。

張召忠表示，中國在上世紀60年代也曾開發過垂直起降戰鬥機—「四號計劃」（或稱「四號任務」），它是在殲-6丙戰鬥機的基礎上加裝升力風扇，以達到垂直起飛的功能；但在1971年，該項目就被徹底終止，只進行了論證和風洞試驗（wind tunnel test），沒有造出原型機。

▼解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

「事實上從這些項目中可以看出，制約短距/垂直起降戰鬥機性能的最大因素就是發動機推力。」張召忠再指，由於在飛行中，垂直起降系統不僅不能提供推力，反而成了飛機的累贅，如果想要達到和常規戰機相似的飛行性能就必須具備充沛的動力，而這方面正是中國航空工業的弱勢所在。

他接著說，在新型兩棲攻擊艦上搭載短距/垂直起降戰鬥機，事實上並非是一種經濟的配置，以解放軍海軍的規模而言，短時間內兩棲攻擊艦的服役數量並不會很多，如果參考美軍每架兩棲攻擊艦搭載6架F-35B的模式，解放軍裝備的短距/垂直起降戰鬥機數量並不會很大，即使按照極限配置的每艘20架左右，也只有100多架的需求量。

▼F-35B。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲▼F-35B。（圖／翻攝自美國空軍官網）

張召忠也稱，研製短距/垂直起降戰鬥機所需的成本、技術和資源也都遠超過常規戰鬥機，為了這種少量需求專門開發一種昂貴的新型戰機，無疑是不明智的行為；事實上F-35整個項目都是圍繞F-35B來設計的，以此起到降低研發成本的目的，即便如此，F-35的研發成本還是居高不下，可見短距/垂直起降戰鬥機的研製有多麼「燒錢」。

張召忠表示，對於短距/垂直起降戰鬥機的相關技術，中國也缺乏相關的設計經驗，即使是美國這種大量生產裝備「鷂」式的國家，還要去從蘇聯雅克-141戰鬥機上「偷師」，可見短距/垂直起降戰鬥機的設計難度之大；雖然中國也曾對「鷂」式進行研究，但無論是認識程度還是技術儲備，都遠遠不能和美國相比，設計一種短距/垂直起降戰鬥機無疑是難上加難。

他最後說，結合上述的問題，目前看來，中國在短時間內應該不會開工新型的短距/垂直起降戰鬥機；不過如果根據未來戰爭的作戰需求，開發一種短距/垂直起降戰鬥機也並非沒有可能。

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