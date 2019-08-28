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颶風能量每20分鐘=1枚核彈　美國大氣署打臉「核彈炸颶風」

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▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲NOAA打臉用核武炸颶風的可行性。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國新聞網站Axios報導指出，美國總統川普曾在會議中多次提議「核彈轟炸颶風」阻止災情的發生。對此美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，射核彈毀颶風不是個好主意。

NOAA指出，用核彈炸颶風只會讓結果更糟，因為核彈「不太可能瓦解這個暴風」，而且「輻射落塵將迅速隨著信風影響到陸地」。

NOAA強調，藉由爆破瓦解颶風的困難點在於所需的能量實在太大，光是颶風釋放的熱能就相當於每20分鐘引爆一個10百萬噸級（megaton）核彈，即使炸彈與風暴的力學能相當，但要「把一半的能量集中在偏遠海域的某個點，這項任務相當艱鉅」。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲一個颱風或颶風每20分鐘釋放出的能量，就相當於一枚百萬噸級核彈。（圖／中央氣象局）

NOAA表示，「炸射威力不強且尚未發展成颶風的熱帶波或熱帶低壓也不見得可行，每年大約有80個熱帶擾動在大西洋盆地生成，不過每個典型年只有5個會發展成為颶風，而且哪些會成形也無法事先預測。」

事實上，川普不是第一個突發奇想、主張拿核彈毀颶風的人。BBC報導指出，在政府部門任職的科學家1950年代即提出轟炸颶風的想法。

美國氣象局（US Weather Bureau）局長里奇德弗（Francis Riechelderfer）1961年在華府全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說時表示，他可以「想像有朝一日在遙遠海上以核彈摧毀颶風的可能性」。自那以後，每逢颶風好發時節，拿核彈對付此天災的主意便常常被提及。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲被爆想用核武炸颶風，美國總統川普發文稱，「假新聞」。（圖／路透）

事後，川普在推特中發文澄清，Axios說總統想要在颶風登陸之前用核武炸掉，是很荒謬可笑的說法！「我沒有說過這件事」這是假新聞！

不過，根據2017年美國國家安全會議紀錄，川普曾經提問，政府是否該轟炸颶風，防止暴風雨侵襲本土。一名與會人士則澄清，總統沒有說出「核武」，只說想要用「炸彈」轟炸颶風。

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