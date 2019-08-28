機輪接地前就打開減速傘　蘇-57展示短距降落能力

▲蘇-57在機輪接地前就打開減速傘減速。（圖／翻攝自環球軍事）

軍武中心／綜合報導

已獲得俄羅斯空軍76架訂單的蘇-57，無疑是今年莫斯科航展的最大焦點，除了首次展出出口型蘇-57E外，蘇-57也進行飛行展示。從近日曝光的彩排訓練中，該款五代機在機輪接地前就打開減速傘減速，展現優異的短距離降落能力，戰時能在遭空襲的機場跑道上降落，同時減少降落滑跑時間。

俄羅斯《消息報》報導，在25日位於莫斯科郊區茹科夫斯基機場上空，3架蘇-57演練將在航展上展示的科目，除了同步動作完成各種高難度特技飛行，還進行單機特技飛行，在整哦飛行過程中充分發揮戰機性能。報導強調，蘇-57展示的特技飛行中的絕大多數是外國戰機無法完成的，主要是由於這款戰機配備有推力矢量發動機。

據俄羅斯國防工業消息人士透露，該國政府2018年至2027年的軍備計劃中，蘇-57未來將裝配高超音速導彈，導彈性能與特徵類似KH-47M2「匕首」。資料顯示，「匕首」能夠以10倍音速的速度飛行，未來若蘇-57加裝類似飛彈，便可突破所有現役的反導防禦系統。

▼歷經約20年的研發，首批蘇-57可望在今年內交付俄羅斯空軍。（圖／翻攝自新浪網）

值得注意的是，在航展前的訓練中蘇-57在機輪接地前就打開減速傘減速，展示該機短距離降落能力。陸媒《環球時報》分析，過去在大多數情況下飛機會在機輪觸地、速度降低到一定範圍內才拋出減速傘，不僅利於飛機姿態控制也能減少對機體損傷。而蘇-57這種空中放傘顯然減速效果更好。

由於蘇-57沒有單獨的減速板，機輪觸地後，兩個全動式垂尾在短暫調整方向後，便同時向外偏轉，兩個平尾也在同一時間上偏，依靠尾翼組合充當減速板，讓該機在短距離滑跑後便停下來，「這個動作將使其可在遭空襲的機場跑道上降落，並減少降落滑跑時間」。

文章進一步指出，雖然蘇-57和F-22的推力矢量發動機都只能在垂直面上偏轉，但俄羅斯這款五代機的發動機可能有一個安裝角，使其推力矢量發動機除了進行俯仰控制以外，還能進行航向和滾轉方向的控制，這要比F-22只能上下偏轉的發動機具有更好的控制能力，加上可動邊條、全動垂尾的使用，在進行過失速機動時更加自如。但必須強調的是，目前蘇-57推力矢量噴管的隱形能力仍要遜色於F-22。

▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）