土耳其總統參觀莫斯科航空展　俄強力推銷「F-35殺手」SU-57

▲俄羅斯總統普丁陪同土耳其總統艾爾段，參觀SU-57戰機。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）27日參觀莫斯科國際航空暨太空展覽會時，俄方展示具匿跡性能的第5代戰鬥機SU-57。不過，由美國主導的F-35匿蹤戰鬥機開發計畫，在7月排除了土耳其的參與。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及俄國工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）陪同下，參觀2019年莫斯科國際航空暨太空展覽會（MAKS 2019），並檢視這款全球數一數二的戰機。

國際傳真社（Interfax）引述俄國副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）所言，指這項展覽向艾爾段展示了SU-57和SU-35。俄國官員表示，透過這項展覽，可了解向土耳其出售這些戰機的可能性。

▲土耳其原本是F-35的研發國之一，但現在已經被美國踢出。（圖／路透社）



土耳其原先身為F-35共同研發國之一，但因為裝備俄羅斯的S-400防空系統，讓北約與美國因此產生疑慮，最後被踢出F-35共同研發國的名單。

土耳其官員說，若無法取得F-35戰機，在國造戰機到位前，將尋求「其他管道」取得戰機，以符合本身需求；外界普遍認為，已在敘利亞測試的俄羅斯最先進戰機將會是F-35戰機的直接競爭者。

艾爾段在莫斯科茹科夫斯基機場（Zhukovsky Airport）致詞時表示，雙邊貿易額自目前的250億美元增至1000億美元是兩國共同目標。

▲俄羅斯SU-57的研發被認為F-35設定為假想敵。（圖／路透社）



在艾爾段、普丁在莫斯科相會之際，土耳其採購的第二套S-400系統於28日啟運，送往安卡拉（Ankara）附近的穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base），預估數週內完成交付；而安卡拉採購的所有S-400系統則訂於2020年4月前完成交付。

由於蘇霍伊航空集團研發的多用途隱形戰鬥機SU-57，將於7月30日正式開始量產，加上研發時所設定的假想敵，就是美軍的「天下第一戰機」F-35，因此也被英國媒體《每日快報》（Daily Express）稱為「第三次世界大戰警告」（World War 3 WARNING）。