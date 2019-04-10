F-35在雷達上為什麼看得到？　掛載關鍵裝備「龍勃透鏡」

▲F-35隱形戰機。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本航空自衛隊最新銳F-35A隱形戰鬥機9日晚間在青森縣外海夜航訓練時從雷達螢幕上消失，甚至研判可能墜海，引發各界對F-35戰機的關注。但是也許有人會有疑問F-35等隱形戰機，既然號稱「隱形」為什麼相關的航管人員可以在雷達上看到？能夠看到隱形戰機的重要關鍵，就在於掛載了「龍勃透鏡」（Luneburg lens）。

龍勃透鏡是一種相當特殊的干擾裝置，當雷達波通過該裝置時，會被以球心對稱的方式折射到空中並放大，這樣一來，當一個飛行器掛載的龍勃透鏡在運作時，地面雷達發出的雷達波經過龍勃透鏡處理後反射回的訊號會比實際的RCS（雷達反射截面積）大很多，進而達到欺敵作用，因為此時無法通過雷達反射訊號來判斷大小和類型。也因此有專家認為，解放軍在邊境進行演習是故意開啟該項干擾裝置，避免殲-20真正的RCS被偵測到。

除了用於欺騙敵方外，龍勃透鏡還有一個作用就是讓己方雷達能發現己方戰機的方位，原因是匿蹤戰機的隱身性都很強，平常的民用空管雷達難以發現，如果不掛載龍勃透鏡就無法進行引導，所以隱形戰機若不掛上龍勃透鏡，自己人也找不到飛機在哪。

▲殲-20攜帶龍勃透鏡。（圖／翻攝自解放軍空軍網站）



其實過去有很多號稱發現隱形戰機的紀錄，很有可能都是掛載了「龍勃透鏡」例如解放軍殲-20匿蹤戰機參與解放軍建軍90周年閱兵，在機腹額外掛載龍勃透鏡，表明隱身性能已達一定水準，必須刻意增大本機的雷達反射面積，才能在空中被航管雷達所發現和跟蹤，進而保證密集編隊飛行的安全問題。

印度的蘇-30MKI雷達也號稱可以追蹤到解放軍殲-20戰機，原因在於解放軍空軍當時正在高原進行應對邊境問題的空戰演習，出動殲-10、殲-11對抗殲-20，但由於兩款三代機無法有效發現該殲-20，導致空戰無法進行，因此這時的殲-20按照演習原則加掛龍勃透鏡，增大雷達反射截面順利讓自己「現身」。

▲解放軍聲稱雷達追蹤到美軍F-22戰機，很可能也是掛載龍勃透鏡的緣故。（圖／翻攝美國空軍官網）



解放軍聲稱反隱形雷達在東海成功追蹤到美軍F-22隱形戰鬥機的飛行軌跡，美國媒體《國家利益》報導指出，F-22被雷達偵測到是很有可能的事，如果F-22只是在執行渡運任務（ferry missions），很可能會攜帶外部油箱，那這個狀態就不算隱形配置，或是執行例行性的操演任務時，也會在機腹配備龍勃透鏡，增加在雷達上的截面積。