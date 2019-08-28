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高超音速導彈新武器將服役　陸媒：3至5年亞太軍力傾向中國

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疑似中國電磁炮近照曝光，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自大陸網站）

▲疑似中國電磁炮近照曝光。（圖／翻攝自大陸網站）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國近年來一直在亞太地區加強對中國的軍事部署，卻無法阻止中國日趨強大的軍事力量。陸媒指出，雖然美國目前在海上武器方面對中國仍有優勢，但空軍方面是雙方持平，而中國在陸軍上卻要優於美國，所以推斷3至5年內美國在亞太的優勢將會被中國取代。

據《新浪軍事》報導，美國智庫蘭德公司近期的報告指出，雖然美軍在亞太軍事的努力不小，但中國只要80顆導彈，就能讓美國在亞洲地區的56個主要基地癱瘓，而這只是中國導彈的一小部分；由於中國導彈精確度，可以在衝突爆發後的幾個小時內將設施完全摧毀，進而挑戰了美國在本地區的自由調動軍事的能力；也就是說，美國的優勢已經越來越小。

據外媒2018年公布的軍事排名，中國排名世界第三，僅次於美國和俄羅斯；但外國軍事專家認為，中國的常規軍事力量已經超過俄羅斯，達到世界第二的水準，並推測2040年左右將與美軍達到一致的高度。

中國透過投入大規模軍事體系，包括打造精確的彈道導彈和投入大量資金在限制美國軍事入侵方面的能力，逐漸提高軍力。報導指出，美國目前階段在海上武器方面對中國仍有優勢，但也只在航母戰鬥群。不過在空軍方面，二者實力相當；而陸軍方面，中國不管是人數還是裝備的質量都要優於美國。所以雖然美國現今仍有優勢，但3至5年後很可能會被中國蠶食殆盡。

▲新武器將服役，陸媒：3-5年追上美亞太軍力。（圖／翻攝自美國海軍）

▲中國列裝的驅逐艦的性能與美國阿利伯克級（Arleigh Burke-class，DDG 51）飛彈驅逐艦相近。圖為DDG 51。（圖／翻攝自美國海軍）

與美國列裝了2艘驅逐艦相比，中國列裝了17艘驅逐艦和更多的護衛艦，而且驅逐艦的性能與美國阿利伯克級（Arleigh Burke-class，DDG 51）飛彈驅逐艦相近，但美國卻沒有任何的護衛艦。與此同時，中國測試的「高超音速」東風-17導彈和艦載電磁炮都將服役，這都是美國所沒有的新武器。

報導還指出，美國在亞太地區的第一、二島鏈已經不再安全，因為中國的中程導彈、巡航導彈和轟炸機已經可以隨時殲滅這些部署。如今中國的武器性能正在追趕美國，在太平洋的戰略能力也逐步強化，在不遠的將來，亞太軍力就會傾向中國。

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關鍵字：東風-17,艦載電磁炮,驅逐艦,導彈,大陸軍武,國際軍武

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