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擠掉瀋飛殲-31？　成飛再攜巴基斯坦推「梟龍」隱身版

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▲▼巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

巴基斯坦裝備JF-17「梟龍」戰機近10年，疑似在日前的印巴衝突中發射PL-5E-2近距格鬥空空導彈擊落印軍2架米格-21，完成這場被喻為「轉大人」的實戰成績。近日有消息指出，巴國空軍決定要再和成飛聯合研製一款中型隱身版戰鬥機，藉以再進一步增強空中戰力。

目前中國推出的兩款隱身戰機，殲-20已小批量裝備解放軍空軍，幾乎長時間內都不太可能對外出口，而瀋飛研製的殲-31（FC-31），巴基斯坦則沒有表示明確的購買意向。有趣的是，成飛近期公布一款標有JF-17.7的隱身戰機模型，其布局和現役的梟龍一樣，幾乎就可以算是梟龍的隱身版本

微信公眾號「艦載武器」指出，JF-17.7採用兩側進氣、單垂尾、單發的氣動布局，該機的出現應是類似於美國F/A-18E/F「超級大黃蜂」的隱身版本，有著風險小、見效快、經濟成本容易承受等優點。不過該型機機腹沒有內置彈艙，只是掛載一個隱身化的繭包，可以裝載一定數量的武器（例如2枚PL-10空空導彈或1枚大型激光制導炸彈）。

嚴格來說，JF-17.7只能算是半隱身戰機，強調戰機正面的隱身能力，而對其它方面作了很大的弱化，以減少成本的壓力。文章認為，雖然該機隱身能力不足，但對第四代或四代半戰鬥機仍具有比較大的優勢。

▼成飛公布一款標有JF-17.7的隱身戰機模型，從布局來看幾乎就是「梟龍」的隱身版本。（圖／翻攝自微信公眾號「艦載武器」）

▲▼成飛公布一款標有JF-17.7的隱身戰機模型，從布局來看幾乎就是「梟龍」的隱身版本。（圖／翻攝自微信公眾號「艦載武器」）

此外，成飛還同時公布另一款中型隱身戰鬥機模型JF-20，其採用單發、兩側進氣、雙垂尾的布局，很明顯就是殲-20的技術簡化版本。從作戰性能來講，JF-20可以採用攻勢作戰，深入敵方縱深空域攻擊一些特別重要的目標，當然要引進的代價自然是不菲的價格與較高的後勤保障條件。

有分析認為，JF-20可能是用來獲得中國空軍中型隱身戰鬥機的一個方案，畢竟殲-20價格相當高昂，無法實現大批量裝備數量。而JF-20的成本預估只有殲-20的2/3或一半左右，甚至還能共線生產，如此一來對後勤保障與財政的壓力都會相對大幅度減少。

▼成飛的中型隱身戰鬥機模型JF-20。（圖／翻攝自微信公眾號「艦載武器」）

▲▼成飛公布一款中型隱身戰鬥機模型JF-20，其採用單發、兩側進氣、雙垂尾的布局，很明顯就是殲-20的技術簡化版本。（圖／翻攝自微信公眾號「艦載武器」）

至於中國過去主打出口的殲-31，似乎已搶下解放軍海軍訂單成為下一代艦載機。今年1月初，解放軍武器裝備採購信息網發布招標公告中明確指出，由瀋陽飛機設計研究所委托，招標一種光電瞄準整體組件，還額外要求該組件必須擁有隱身能力、對海上目標的追蹤能力，以及適應載機所在環境的溫/濕度要求。

外界認為，這是「鶻鷹」改裝中國海軍艦載戰鬥機的重要標誌，而艦載版殲-31預計在2023年末或2024年初入列，這個時間點也是下一代航母的首艦入役之時

▼殲-31。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼殲-31。（圖／翻攝自維基百科）

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關鍵字：梟龍,巴基斯坦,JF-17,JF-17.7,隱身,成飛,大陸軍武,軍武

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