F-35最大剋星問世？　陸首秀紅旗-20防空導彈發射畫面

▲紅旗-20發射畫面首次曝光。（圖／翻攝自人民空軍）

軍武中心／綜合報導

應對F-35戰機的全球部署，更在亞太地區重兵集結圍堵，紅旗-20地空導彈的問世扭轉中國在中程反隱身防空的劣勢。據了解，該型防空導彈擁有150公里的最大射程，作戰高度覆蓋10米至25公里，可有效打擊從超低空突防的巡航導彈到中高空飛行的戰鬥機，陸媒認為，紅旗-20就是F-35的最大剋星。

中國近日在海空軍節的影片「夢遠」中首次曝光紅旗-20一發擊中目標畫面，其彈體沒有翼面，僅僅保留尾翼，可減少飛行的阻力以提高射程和速度。同時導彈的頭部側面的光學窗口，為紅外成像導引頭的關鍵部件，可結合雷達與紅外成像進行制導，借助紅外信號來捕捉隱身戰機的熱特徵，破解其匿蹤優勢。而末段導引頭為有源相控陣體制，探測距離超過30公里，可在強電子干擾環境下鎖定隱身目標。

這款備受矚目的防空導彈動力系統採用新一代雙脈沖固體火箭發動機，通過兩次脈沖點火實現彈道中段和末端的能量管理，大幅度提升射程和末端機動性。據了解，其發動機工作時間達到120秒，幫助導彈在飛行末端仍能保持4馬赫以上的高速。

▲紅旗-20亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

紅旗-20採用機動式發射，發射車底盤為8×8輪式越野車，具備良好的越野性能和戰略機動性，可在複雜地形條件下快速部署，甚至10分鐘內就能完成整組導彈的快速裝填。而搭載8聯裝垂直發射系統實現全向攻擊，不需要調整車體的方向，便可迅速進行部署和撤離，同時足夠的攜帶量也加強防空火力的密度。

中國的紅旗系列導彈各司其職，紅旗-9C主要承擔遠程的防空和反導任務，紅旗-17、紅旗-11則扛下近程的末端防禦，中程防禦過去主要依賴紅旗-16，但該系列導彈一直存在對隱身目標探測距離不足，需要依賴預警機協同作戰的缺點，此時紅旗-20的成功問世，適時填補中程反隱身防空的缺口。

目前紅旗-20僅展示陸基版本，但其還具備上艦潛力，0.34米的彈徑可適配中國海軍驅逐艦的通用垂直發射系統，並能和海紅旗-9C組成艦載防空體系。這也代表著，紅旗-20將逐步接替部分紅旗-16系列，成為海基和陸基都適配的防空導彈。

▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍）