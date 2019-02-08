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全球前十強航母　日本首入榜！福特號繼續稱霸

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▲▼F-35C,林肯號航空母艦,CVN-72。（圖／U.S Navy）

▲起降方式是航母戰鬥能力的一大指標。（圖／U.S Navy）

國際中心／綜合報導

世界軍事強國近年來積極建造航空母艦，努力搶攻海上霸權的重要地位，美媒《海上力量》雜誌近期就公布最新全球航母戰力排名，美國福特級航母依然霸佔第一無庸置疑，中國大陸最新型仍未服役，因此只有遼寧號位居第五；日本出雲級則是因為經過改造之後，能夠搭載F-35B這種強大的艦載機，因此首次擠進前十名。

根據《新浪軍事》報導，美國《海上力量》雜誌推出全球前十大航母排名，符合定義入選的包含美、英、法、餓、中、印等國擁有的18艘航母，與義大利、西班牙、澳洲的4艘輕型航母，其中日本出雲級航母將配備F-35B戰鬥機，也被列在其中。而印度自產的維克蘭特號雖然已經下水，但由於服役時間不斷延後，而被排除在外。

▲▼福特級福特號航母。（圖／U.S. Navy）

▲福特級福特號航母(USS Gerald R. Ford, CVN-78)。（圖／U.S. Navy）

第一名：美國福特級航空母艦

福特級擁有「世界最強」航母的稱號可說是當之無愧，擁有十萬噸的排水量，艦載機數量75-90架；擴增型甲板使艦載機在調度上更加靈活，由每天160架次提升到220架次。動力來源裝備兩個核子反應爐，具有極強大續航能力；戰力方面擁有最先進的電磁彈射器，短時間內能讓更多艦載機起飛，大幅提升出擊率。

▲▼約翰·C·史坦尼斯號航空母艦,尼米茲級,cvn-74。（圖／U.S. Navy）

▲尼米茲級約翰·C·史坦尼斯號(USS John C. Stennis, CVN-74)。（圖／U.S. Navy）

第二名：美國尼米茲級航空母艦

尼米茲級航空母艦從1975年下水以來已經超過40年，雖然各項指標並不如福特級，但同樣有10萬噸排水量與核子動力來源，加上有著豐富的實戰經驗，在許多國際重大事件扮演象徵性的角色，因此其地位依然領先各國航母。

▲▼戴高樂號航空母艦。（圖／路透社）

▲戴高樂號航空母艦(Charles de Gaulle R91)。（圖／路透社）

第三名：法國戴高樂級航空母艦

戴高樂級航空母艦排水量僅有42500噸，但是它是除了美國以外，唯一有使用核動力的航母，艦載機數量也達到45架，遠遠超過其他國家。不過戴高樂號有個隱憂，則是最高航速只能到27節，嚴重影響戰力，艦載機仍使用「飆風」(Rafale)戰鬥機稍微過時，也無添購新戰機的規劃，估計未來第三名位置恐怕不保。

▲▼英國伊莉莎白女王號,伊莉莎白女王級。（圖／Royal Navy）

▲伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)。（圖／Royal Navy）

第四名：英國伊莉莎白女王級航空母艦

伊莉莎白女王級排水量70600噸，艦載機數量可到50架（極限可擴充至70架），都遠遠超過戴高樂號，但動力來源受限經費問題，僅使用勞斯萊斯MT30燃氣輪機，只好屈於戴高樂號之後，不過隨著近年來添購F-35B加入陣容，未來戰力可再大幅提升。

▲▼遼寧號離開香港。（圖／路透社）

▲遼寧號到香港。（圖／路透社）

第五名：中國大陸遼寧號航空母艦

遼寧號原為前蘇聯海軍庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦「瓦良格號」，後因蘇聯解體，後來輾轉由中國大陸接收，於2012年服役。其滿載排水量67500噸，搭載20架殲-15戰機，能力雖然與法國的飆風戰機旗鼓相當，但是滑躍起飛限制性能發揮，戰力受到侷限。但如果未來中國大陸002型航母成功服役，擁有電磁彈射技術與第4代的艦載機，排名可望躍進到前三名。

▲▼ 俄羅斯「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）。（圖／達志影像／美聯社）

第六名：俄羅斯庫茲涅佐夫號航空母艦

庫茲涅佐夫號於1991年服役，是俄羅斯海軍唯一的航母，艦載機包含40多架戰機與直升機，2016-2107年間有前往地中海支援俄軍在敘利亞的行動。不過該艦故障頻傳，去年10月還發生慘劇，維修時起重機掉落重擊甲板，造成一個寬達5米的破洞，不論艦載機或延續性來說，未來排名恐怕會再繼續滑落。

▲▼加富爾號（Cavour）。（圖／路透社）

▲加富爾號（Cavour）。（圖／路透社）

第七、八名則是義大利加富爾級、印度超日王號，第九名則是新進榜的日本出雲級直升機護衛艦，排名超過西班牙胡安·卡洛斯一世號戰略投射艦與澳大利亞坎培拉級兩棲攻擊艦。

▲▼出雲級直升機護衛艦,出雲號。（圖／路透社）

▲出雲號。（圖／路透社）

出雲級航母滿載排水量26000噸，體積已經和一些國家的航母不相上下，後來構造經過改裝，計畫加入20架F-35B，戰鬥能力將大幅提升。外界質疑日本航母化的構想破壞依循憲法第九條採取「專守防衛」基本方針，日本政府則回應，中國大陸未來將可能擁有4艘航母，日本海軍航母化的構想也還是出於「防衛目的」，並沒有相違背。
 

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