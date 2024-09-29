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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

朵朵傘降屏東大鵬灣海面　空訓中心進行複雜區域跳傘能力

軍聞社

為強化官兵特種地形跳傘能力，肆應戰場環境，陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」27日於屏東大鵬灣實施水域跳傘訓練，27名學員自C-130H運輸機依序跳出，精準降落於海面目標區域，完成首次水域跳傘任務。 　

特種地形跳傘訓練班是特戰官兵必須獲取的基本技能之一，才能參與後續相關訓練班與師資班的報訓資格，此次參與訓練的學員，清晨實施第1次水域跳傘訓練，天還未亮，他們已完成集合、領傘，並前往停機坪進行熱身及傘具穿戴，兩兩互助及教官檢查後，一位接著一位登上C-130H運輸機，緊接著飛抵目標區上空，學員們自1250呎高空一躍而下，朵朵傘花瞬間於空中綻放，完成著陸目標區域判定，並透過熟練操控T-10B傘具，精準降落於海面上，順利完成跳傘任務。 　

教官張士官長表示，特種地形跳傘訓練班，首先需進行兩週地面的六大科目複訓，隨後執行各地形的現場偵察，以及MC-1B傘具操傘訓練，並完成三次潮州空降場跳傘訓練後，進行各兩次的水域跳傘及複雜地形跳傘訓練。 　

張教官指出，水域跳傘與基本傘訓，同樣是使用T-10B傘具，兩者較大不同點為學員在入水前，必須先依序解開繫身帶、副傘連結鈎，入水後則需迅速解開胸帶及腿帶，脫離套袋避免纏繞並迅速上艇，因此，在訓練時，透過游泳池及現偵時機，可訓練在落水後，能迅速脫離傘具的標準作業程序，確保人員訓練安全。 　

學員朱中尉表示，本身非戰鬥官科軍官，但對他而言，身為特戰的一份子，就必須完成各項跳傘訓練，參與特種地形跳傘訓練也是對自身的一種挑戰，因為有別於基本跳傘，特種跳傘需要沉著冷靜的頭腦去思考，完成跳出艙門後的各項作業程序，以及立即克服突發狀況，才能使任務順利遂行。

學員蘇下士說，完成基本傘訓後，回到部隊看到學姐胸前的白色傘徽，感覺很帥氣，才知道是特種地形跳傘，就很想要來參訓，今天是第一次水域跳傘，抵達目標區上空時，跳出艙門發現風景完全不一樣，訓練過程中，游泳訓練對她來說是較困難的課程，透過同袍間互相學習，才讓她完成游泳測驗，希望未來完訓後，能將訓練成果應用於各項操演任務上。

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