殲-10C飛泰國參加「鷹擊」聯合軍演　對抗JAS-39「獅鷲」中距空戰

記者吳宛霖／綜合報導

大陸解放軍和泰國皇家空軍在泰國東北部烏隆府的烏隆塔尼空軍基地舉行「鷹擊—2019」聯合軍事演習。解放軍首次派出5架「大紅鷹」部隊的殲-10C和殲-10S三代半戰機、1架部署川西的「第一團」運-9戰術運輸機，以及1架空軍航空兵的空警-500預警機參戰；泰國空軍則派出JAS-39C／D「獅鷲」戰機與Saab-340「愛立眼」預警機。演訓科目有可能會加入態勢感知對抗等「高級」戰術內容，以及對地攻擊、戰術運輸、投送等科目。

綜合媒體報導，今年的聯合軍事演習和2015年、2017和2018年相比，兩軍的參戰規模、演訓科目都有極大提升。隨著科學技術發展，軍事科研人才不斷突破現有技術，製造各種型號的轟炸機、預警機、加油機、殲擊機執行不同的空軍任務。為求在戰爭有確切掌握優勢，各國都致力於發展空軍。而解放軍在剛建國時僅有為數不多的老式戰機，且大多是戰爭中繳獲而來或由他國援助，在當時欠缺自主建造戰機的能力，但經幾十年的發展，目前發展出一套完整體系，其中，已大量列裝殲-20，它可比擬美俄的F-22與蘇-35五代機。

▲解放軍派出殲-10C戰機參加軍事演習。（圖／翻攝自新浪）

在這次軍事演習上的殲-10C是基於殲-10A的衍生型號，內裝相控陣列雷達，外形和殲-10B相似，但材質有調整以達部分匿蹤能力，同時在機背、垂直尾翼等增加天線，在2013年12月首飛，2015年開始批量生產，在2017年7月參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵首次亮相，2018年4月開始擔負戰鬥值班任務。

泰國派出的JAS-39「獅鷲」原本是為瑞典國內專用考量而建造，但90年代後期瑞典和英國航太合作，開始進行JAS-39外銷，為滿足客戶需求，將JAS-39進行整體強化，包括引擎、機身結構、航電都進行更新，並增加軟管給油方式的空中加油裝置，這種新機型稱作JAS-39C／D，除外銷客戶外，瑞典空軍也在使用者之列。

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200