　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

殲-10C飛泰國參加「鷹擊」聯合軍演　對抗JAS-39「獅鷲」中距空戰

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者吳宛霖／綜合報導

大陸解放軍和泰國皇家空軍在泰國東北部烏隆府的烏隆塔尼空軍基地舉行「鷹擊—2019」聯合軍事演習。解放軍首次派出5架「大紅鷹」部隊的殲-10C和殲-10S三代半戰機、1架部署川西的「第一團」運-9戰術運輸機，以及1架空軍航空兵的空警-500預警機參戰；泰國空軍則派出JAS-39C／D「獅鷲」戰機與Saab-340「愛立眼」預警機。演訓科目有可能會加入態勢感知對抗等「高級」戰術內容，以及對地攻擊、戰術運輸、投送等科目。

綜合媒體報導，今年的聯合軍事演習和2015年、2017和2018年相比，兩軍的參戰規模、演訓科目都有極大提升。隨著科學技術發展，軍事科研人才不斷突破現有技術，製造各種型號的轟炸機、預警機、加油機、殲擊機執行不同的空軍任務。為求在戰爭有確切掌握優勢，各國都致力於發展空軍。而解放軍在剛建國時僅有為數不多的老式戰機，且大多是戰爭中繳獲而來或由他國援助，在當時欠缺自主建造戰機的能力，但經幾十年的發展，目前發展出一套完整體系，其中，已大量列裝殲-20，它可比擬美俄的F-22與蘇-35五代機。

▲解放軍派出殲-10C戰機參加軍事演習。（圖／翻攝自新浪）

▲解放軍派出殲-10C戰機參加軍事演習。（圖／翻攝自新浪）

在這次軍事演習上的殲-10C是基於殲-10A的衍生型號，內裝相控陣列雷達，外形和殲-10B相似，但材質有調整以達部分匿蹤能力，同時在機背、垂直尾翼等增加天線，在2013年12月首飛，2015年開始批量生產，在2017年7月參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵首次亮相，2018年4月開始擔負戰鬥值班任務。

泰國派出的JAS-39「獅鷲」原本是為瑞典國內專用考量而建造，但90年代後期瑞典和英國航太合作，開始進行JAS-39外銷，為滿足客戶需求，將JAS-39進行整體強化，包括引擎、機身結構、航電都進行更新，並增加軟管給油方式的空中加油裝置，這種新機型稱作JAS-39C／D，除外銷客戶外，瑞典空軍也在使用者之列。

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

ET快訊
Grace原諒阿翔「唯一條件」曝光　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸
直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全
林佳龍要求收回發言！觀光局點頭「採用俄設計師作品」俄傳好消息
楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲」下周可能生成　影響台灣機率高

關鍵字：殲-10C,JAS-39,Saab-340,F-22,大陸軍武,泰國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

高超音速導彈新武器將服役　陸媒：3至5年亞太軍力傾向中國

殲-10C飛泰國參加「鷹擊」聯合軍演　對抗JAS-39「獅鷲」中距空戰

土耳其總統參觀莫斯科航空展　俄強力推銷「F-35殺手」SU-57

颶風能量每20分鐘=1枚核彈　美國大氣署打臉「核彈炸颶風」

機輪接地前就打開減速傘　蘇-57展示短距降落能力

AH-1W攻擊直升機射地獄火　精準命中海上靶船

提升國家反毒效能　憲指部攜手關務署緝毒犬訓練

空訓中心16名教官海上跳傘　扎實訓練精準降落

嚴德發視導烏坵防務　碼頭興建改善軍資運補

量子雷達誕生！　「隱身探測」一掃機翼就知型號

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

BY2合作孟美岐《有種》超炸　3人一字排開飆舞爆發力破表！

小學生與「禮貌棕熊」互相鞠躬　不斷蹦跳狂點頭...網看完鼻酸！

高超音速導彈新武器將服役　陸媒：3至5年亞太軍力傾向中國

殲-10C飛泰國參加「鷹擊」聯合軍演　對抗JAS-39「獅鷲」中距空戰

土耳其總統參觀莫斯科航空展　俄強力推銷「F-35殺手」SU-57

颶風能量每20分鐘=1枚核彈　美國大氣署打臉「核彈炸颶風」

機輪接地前就打開減速傘　蘇-57展示短距降落能力

AH-1W攻擊直升機射地獄火　精準命中海上靶船

提升國家反毒效能　憲指部攜手關務署緝毒犬訓練

空訓中心16名教官海上跳傘　扎實訓練精準降落

嚴德發視導烏坵防務　碼頭興建改善軍資運補

量子雷達誕生！　「隱身探測」一掃機翼就知型號

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

毛弟爆熱戀吳品潔！親密餵食秀後「直接見家長」　迷你熱褲曬辣腿伴遊

謝長廷為宋七力抱不平　733字解析日本最大冤獄案vs台灣

美國獨居媽從地表消失！　女兒3天後驚「在化糞池裡找到她」

訪中東前先到「失智咖啡館」送暖　回台決定選總統？郭台銘笑著回應了

如果能重來會說NO！市長韓國瑜半路選總統　李佳芬泛淚：都已上擂台了能怎麼辦？

戀愛就變「傻」的3大星座女！處女精明全消失、金牛付出無止境

直播主「哲哥」鏡頭前遭3人拖出去打　粉專PO文稱找到人手腳全斷

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北　首站30日參拜龍山寺

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

軍武熱門新聞

量子雷達「隱身探測」　掃機翼知..

颶風能量20分鐘=1核彈　美大..

蘇-57機輪接地前就打開減速傘

土耳其遭美踢出F-35計畫　俄..

F-35狗鬥被F-15擊敗！美..

空訓中心海上跳傘精準降落

新武器將服役　陸媒：3-5年追..

殲-10C參加「鷹擊」軍演　對..

AH-1W攻擊直升機射地獄火飛..

蘇-57E裝「信息管理系統」

北韓軍機現蹤恆春外海！電碼與美..

中船重工無人艇剋台快艇偷襲戰術

印度第二代光輝戰機2020亮相..

李棟樑出資2億支持5年敬軍慰問

更多熱門

相關新聞

中原大學新南向實習成效卓著　育國際通用人才

為鼓勵學生踏出校園開拓國際視野，中原大學推動新南向地區實習。中原大學舉例，應華系學生深入泰國偏鄉小學，以華語文教學專長散播中華文化的種子；電機系學生則到印尼Inalum水力電廠實習，增加實務經驗。中原大學指出，校方鼓勵學生運用專業與知識造福人群，學生實習與服務場域延伸至海外，也將台灣學子豐沛的活力與專業帶往世界各地。

退役海軍被霸凌　53年後槍殺老同學

遊泰動物園亂開門　童遭豹咬爛臉

潮嬤真摯唱情歌　鏡頭外牠激情合音

酷鳥航空早鳥票　曼谷來回3千5起

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

玩水後長詭異紅斑　他48小時喪命

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

妹抱5歲兒墜21樓亡！大舅見屍怒瞪妹夫

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來台

她見小7「隱藏版15元飲料」秒買

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

男騎士突犁田！機車自走撞前車 花式「跪姿落地」網：準備變身？

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面