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紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」

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▲▼紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成，跟孩子一起學「互相體諒」（圖／紙風車劇團提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「紙風車劇團」日前經歷政治色彩遭質疑、而取消台中巡演風波後，如今為孩子重振精神，今（27）日推出改編傳統民間神話作品《創意白蛇傳》，開放會員早鳥預購，短短4小時票房衝破5成，將帶著孩子一起透過精彩故事，揭開許仙家秘密，也讓孩童體會到「心中有愛，互相體諒，先放下情緒，再正面應對衝突，才能化解紛爭。」

▲▼紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」（圖／紙風車劇團提供）

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紙風車劇團改編傳統民間神話，推出《創意白蛇傳》，這部作品曾在2001年首演，2010年好評重演，到了今年又重新改編重製。27日中午12點開放會員預購首日，4小時票房已破5成，也就是過半票券已被搶購，讓團隊相當感動。

《創意白蛇傳》將傳統與現代融合，經過18年後把經典故事「再升級」，帶領觀眾一同參與白娘子與許仙的浪漫愛情故事、與法海的糾葛鬥爭。在許多精采大鬥法之後，最終也讓孩子體會到「心中有愛，互相體諒，先放下情緒，再正面應對衝突，才能化解紛爭，是孩子獨立前要學習的一門重要功課。」

▲▼紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團8月初時曾發表聲明提到，因受到台中市政府貼上「政治色彩」標籤而相當痛心，決定公益巡演「全數跳過台中」，此事引發軒然大波，隨後台中市長盧秀燕出面，為市府團隊處理不周致歉，表示「歡迎都來不及」，並責成教育局與相關單位釐清誤會。劇團後來也感激市長的理解和出面，也表示會與文化局重新協商，討論11月台中演出能否成行。

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」（圖／紙風車劇團）

劇團將《創意白蛇傳》升級重製，打包票說是「2019必看兒童劇」，將古老傳說套入現代生活情境，更貼近孩子們的心，演出中將有巨大化人偶、絢麗花燈、漫漫水布、環繞式互動⋯等酷炫安排，歡迎家長帶著孩子一同走進劇院，也歡迎喜愛戲劇的各齡層同好一起參與。

《創意白蛇傳》- 許仙家的秘密 演出資訊

11/2（六）14:30、19:30 臺北城市舞台 

11/3（日）10:30、14:30 臺北城市舞台

票價：1500、1200、1000、800、650、500  

8/27(二) 中午12點 紙風車之友早鳥預購 

9/2(一) 中午12點 全面啟售

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關鍵字：紙風車劇團,表演藝術,兒童劇,紙風車,白蛇傳,創意白蛇傳

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