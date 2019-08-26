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颱風假讓表演團體差點損失400萬！未來有望比照電影院開放

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▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公家的劇院、表演場館，在未來遇到颱風假有望照常演出。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／綜合報導

颱風天放假若風雨不大，私人企業的各大百貨、電影院往往照樣營業，許多民眾也愛往這些地方跑；不過許多公家的表演場館、展演空間，必須依照政府人事行政局規定放假，讓不少表演團體面臨損失。國家表演藝術中心董事長朱宗慶近日表示，積極與國表藝3場館總監研究，當公家機關宣布颱風停班停課時，場館是否能不馬上宣布停演，也會盡力兼顧安全。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶提到，近日與國表藝3場館（國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營）總監研究討論，將來如果颱風假當天的天氣情況許可，而表演團體也有意願照常演出時，劇場是否能設法協調、調度人力，目的是把颱風對演出的影響降到最低，詳細方案還在討論確認中。

請繼續往下閱讀...

故事工廠劇團執行長林佳鋒透露，私立的表演空間多半可以協調，但是公家的表演場館只能依照人事行政局規定休館，曾有一年遇到風雨不大的颱風假，接連停演2場演出，劇團付出的400萬成本差點泡湯，緊急敲定延期演出時間，並不斷宣傳請觀眾買新的票，險些損失慘重。

他建議公家場館訂出遊戲規則機制，例如下午場演出，可在當天上午8時公佈是否照常演出；而晚上的場次，則可以在當天中午12時左右公告，如果民眾因颱風不想前往，仍可全額退票；工作人員也按勞基法等規定享有權利⋯等。

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關鍵字：颱風假,國家兩廳院,台中國家歌劇院,衛武營,表演藝術,表演場館

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