紙風車拒演風波　台中永安國小家長反嗆：老師人格被當道具

▲永安國小家長也有過不去的關。（圖／永安國小網頁）

記者鄧木卿／台中報導

紙風車劇團日前以被台中市政府刁難為由取消原訂2場演出，紙風車執行長李永豐事後還說「公益演出被當做廠商，這才是他過不去的關」，永安國小一名家長在臉書發文表示，部份家長有上去留言但被隱藏掉，因此反嗆「你把校園當舞台，把老師的人格當道具」這是他們過不去的關。

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▲紙風車原訂要演出的海報。（圖／永安國小網頁）

紙風車劇團原訂10日、11日分別在豐原區南陽國小、西屯區永安國小進行2場演出，不料前一周卻傳出紙風車不滿台中市政府故意刁難而取消，消息傳出後，引起外界譁然，市長盧秀燕認為接洽過程中如果被誤會，一定是市府團隊做得不夠好，當天晚上不但透過臉書道歉，隔天又公開二度道歉，並指示相關單位協助後續演出事宜，不過，不被紙風車接受。

▲▼家長發文對紙風車看法。（圖／家長臉書）

紙風車執行長李永豐在臉書表示，對紙風車的辱羞不是付不付租金、指揮交通，清馬桶，而是把公益演出當成廠商，這是他過不去的關。

永安國小一名林姓家長在臉書表示，「劇團遭台中市政府非行政中立刁難，而做出不得已的決定」，他認為很多事情太簡化了，有的家長上去留言，但未獲正面回應，甚至還被隱藏掉，他呼籲社會應多了解永安國小老師的心聲

林姓家長說，如果依照李永豐所言，市府將藝術團體當廠商是污辱人，那請問2017年11月6日至7日，把幫忙清馬桶的職工，老師，小學生當成什麼。

去年是永安國小百年校慶，學校安排紙風車在11月5日晚間演出，劇目是「雞城故事」。

「一場精彩的演出絕不是只有少數有機會站上舞台的表演工作者的功勞，準備工作更是長久，臨時說就取消，再點一把無名火，把學校百年辛勤耕耘的田地給燒了」，林姓家長非常難過和痛心的說。

而李永豐有他過不去的關，老師和家長們也有過不去的關，「你把校園當舞台，把老師的人格當道具」。