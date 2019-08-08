葉慶元爆「19年拿政府3.6億」　紙風車怒告：不要汙衊參與公演的人員

▲紙風車副執行長張敏宜在北檢激動表示，「不要污衊參與368工程的人員」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

律師葉慶元日前在臉書上，列出紙風車劇團自2001年起共拿了170個標案，總金額達3.68億元，近5年拿到的標案金額更達到1.7億，讓葉慶元吐槽紙風車「還敢說沒拿過公家機關1毛錢」。對此，紙風車副執行長張敏宜8日在律師莊正的陪同下，到北檢提告葉慶元妨害名譽，更於現場聲淚俱下表示，「不要汙衊所有368工程的參與人員！」

張敏宜在莊正陪同下8日下午3時抵達北檢，受訪時表示，她不是律師，沒那麼懂法律，不明白為何葉慶元會做出這樣的指控；提到紙風車劇團巡演時的辛苦，她更一度哽咽，「像這樣（下雨）的天氣，我們都是在戶外巡演，請不要汙衊參與368工程的所有人員！」

▲張敏宜在律師莊正陪同下，至北檢遞狀提告葉慶元妨害名譽。（圖／記者羅志華攝）

紙風車聲明稿中表示，368兒童藝術工程屬公益演出，13年來在全國368鄉鎮走第2圈，已演出684場，累積觀眾人次達148萬。所需費用全由民間募得，不向政府拿任何補助，也不收取門票；任何標案及商演收入，都是為了劇團營運所必須，且368藝術工程的官網上，都可以清楚查到捐款名冊及財務資料，紙風車絕對經得起考驗。