台、俄「原創石虎」大PK！彩繪列車要用哪款？觀光局回應了

交通部觀光局斥資300萬元打造的集集彩繪列車,委託旅美設計師江孟芝操刀,沒想到石虎繪圖被踢爆是用俄國插畫家的圖庫作品。俄國作者得知後,特別繪製石虎圖片,並於27日聲明,免費送給台灣人與保育團體使用。交通部觀光局表示,原作者要提供,當然非常歡迎,但目前仍決定採用台灣設計團隊繪製的作品。

「江孟芝仍是我們的設計師,彩繪列車已經有自己的圖。」觀光局主秘林坤源回應,目前已經由設計團隊重新繪製石虎造型,3款新石虎圖案會用其中2張,1張用於車廂內、1張用於車廂外,未來3張圖都能在文宣上使用,9月20日前會完工,9月21日亮相。

彩繪列車從亮相後連環爆出爭,從一開始把石虎畫成豹,後續又被爆出石虎非原創,根本是購自付費圖庫,就連車廂內的字體也有侵權問題。觀光局26日晚間滅火回應,石虎設計是臨時加入,審查方面也不夠嚴謹,引發社會負面輿情深感抱歉,將責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。

彩繪列車耗資300萬,上面的石虎圖一張卻才300元,最為外界抨擊。觀光局解釋,總經費中,僅有部分設計費,還包括4節車廂之圖像輸出、窗簾丶座椅椅套等所有內裝訂作、裝貼與卸除施工費、記者會、體驗活動及各項行銷廣告費用等。

這隻石虎的原創設計師為俄羅斯籍Катя Молодцова,她23日在《ETtoday新聞雲》報導底下留言,「哇!我從不期望我的插圖會上這種新聞,然後…沒錯,當我畫這系列的插圖時,牠就是一隻花豹,不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」。

臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」與俄羅斯設計師聯絡後,對方表示願意免費繪製台灣石虎圖片,希望在保育石虎的立場上跟台灣人民站在一起,這3幅石虎圖畫將公開送給台灣民眾和保育團體使用。

消息一出,感動了無數台灣網友,「人家只用幾天的時間畫出來了,這才叫設計師,有真正的技術跟專業」、「她比那個設計師還了解石虎」、「原創作者太棒了」、「作者好善良,知道事情緣由還願意幫台灣的石虎特別設計」、「她人真好」。