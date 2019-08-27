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台、俄「原創石虎」大PK！彩繪列車要用哪款？觀光局回應了

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▲▼左圖為觀光局全新石虎圖案；左圖為俄國原作者送台灣使用的石虎。（圖／觀光局、Катя Молодцова提供）

▲左圖為觀光局全新石虎圖案；右圖為俄國原作者送台灣使用的石虎。（圖／觀光局、Катя Молодцова提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局斥資300萬元打造的集集彩繪列車，委託旅美設計師江孟芝操刀，沒想到石虎繪圖被踢爆是用俄國插畫家的圖庫作品。俄國作者得知後，特別繪製石虎圖片，並於27日聲明，免費送給台灣人與保育團體使用。交通部觀光局表示，原作者要提供，當然非常歡迎，但目前仍決定採用台灣設計團隊繪製的作品。

「江孟芝仍是我們的設計師，彩繪列車已經有自己的圖。」觀光局主秘林坤源回應，目前已經由設計團隊重新繪製石虎造型，3款新石虎圖案會用其中2張，1張用於車廂內、1張用於車廂外，未來3張圖都能在文宣上使用，9月20日前會完工，9月21日亮相。

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▲▼集集彩繪列車新石虎圖案。（圖／觀光局提供）

▲集集彩繪列車新石虎圖案。（圖／觀光局提供）

彩繪列車從亮相後連環爆出爭，從一開始把石虎畫成豹，後續又被爆出石虎非原創，根本是購自付費圖庫，就連車廂內的字體也有侵權問題。觀光局26日晚間滅火回應，石虎設計是臨時加入，審查方面也不夠嚴謹，引發社會負面輿情深感抱歉，將責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。

彩繪列車耗資300萬，上面的石虎圖一張卻才300元，最為外界抨擊。觀光局解釋，總經費中，僅有部分設計費，還包括4節車廂之圖像輸出、窗簾丶座椅椅套等所有內裝訂作、裝貼與卸除施工費、記者會、體驗活動及各項行銷廣告費用等。

這隻石虎的原創設計師為俄羅斯籍Катя Молодцова，她23日在《ETtoday新聞雲》報導底下留言，「哇！我從不期望我的插圖會上這種新聞，然後…沒錯，當我畫這系列的插圖時，牠就是一隻花豹，不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」。

▲▼美女設計師「買石虎圖」！淚灑直播關臉書…俄羅斯原作者出面回應嗆翻。（圖／翻攝當事人臉書）

▲俄羅斯美女設計師23日在《ETtoday新聞雲》報導底下留言。（圖／翻攝本網）

臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」與俄羅斯設計師聯絡後，對方表示願意免費繪製台灣石虎圖片，希望在保育石虎的立場上跟台灣人民站在一起，這3幅石虎圖畫將公開送給台灣民眾和保育團體使用。

消息一出，感動了無數台灣網友，「人家只用幾天的時間畫出來了，這才叫設計師，有真正的技術跟專業」、「她比那個設計師還了解石虎」、「原創作者太棒了」、「作者好善良，知道事情緣由還願意幫台灣的石虎特別設計」、「她人真好」。

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關鍵字：石虎,集集美術館,集集,江孟芝

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