　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

特生中心專家認可了！集集彩繪列車「新石虎有3款」　走、玩、躺都有

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼觀光局重新設計石虎初稿。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

▲觀光局重新設計石虎初稿。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

記者賴文萱／台北報導

國立集集美術館彩繪列車因為石虎圖案遭到質疑，後續爭議不斷。觀光局長周永暉透露，目前設計團隊已經重新完成3款新的石虎設計，有走姿、躺姿還有在玩的姿勢，圖片也已經過特生中心、動物專家及石虎專家認可，未來預計會從中挑出2款使用在列車上。

觀光局與台鐵合作推出的國立集集美術館彩繪列車爆發設計爭議，周永暉上午出席台日32同名車站「青春．若旅2019」活動記者會，會後受訪時也透露最新處理進度。他說，目前設計團隊已經重新設計3款石虎新圖案，也都有經過特生中心、動物專家及石虎專家認可，其中一款就是日前曝光在他臉書的圖案。

請繼續往下閱讀...

▲▼觀光局長周永暉。（圖／觀光局提供）

▲觀光局長周永暉上午出席台日32同名車站「青春．若旅2019」活動記者會。（圖／觀光局提供）

目前新設計的石虎圖案，有走姿、躺姿還有在玩耍的姿勢，周永暉說，新的圖案會跟原來設計的位置有調整，初步規劃，車內會用躺姿，車外則用走姿展現動態感，預計會由設計團隊從新的3款圖片挑出2款用在列車上。

新的石虎圖案預計近日會對外公布，周永暉表示，未來3張圖都會以較活潑的方式使用在後續行銷上，至於彩繪列車的字體爭議，將會繼續依規定取得照版權來作業。

ET快訊
蔡英文道歉了！坦承記錯：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板的
3歲兒丟客廳...人妻與小王房內爽啪！夫返家驚覺綠光罩頂：她
高富帥「買房送妳爸媽」見3次狂追曾智希！媽勸：可嫁了…結果根
超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員曝真實做法

關鍵字：石虎,觀光局,觀光局長,周永暉,集集彩繪列車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「不當社會累贅」失智咖啡廳開1年...生意慘　台北哥暖朝聖「好意外」3點大推

貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎

颱風一掃東台灣農損6626萬　台東香蕉、釋迦受災最慘重

愛用「XD、= =、0.0」都老人？結果一面倒　網推尬聊救星：打這很方便

特生中心專家認可了！集集彩繪列車「新石虎有3款」　走、玩、躺都有

最大震度5級！花蓮清晨規模3.7震　氣象局：是4月規模6.3震的餘震

人工智慧醫學新應用　成醫用AI與生醫影像資料輔助判斷心臟超音波功能達86％

超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

高雄趕回屏東「連一周睡不著」！駕駛嚇壞：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

機車駕照多考這一項！9月起交通新制、秋冬旅遊補助上線懶人包

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

「不當社會累贅」失智咖啡廳開1年...生意慘　台北哥暖朝聖「好意外」3點大推

貢丸花生醬當主角！新竹媽媽設計奶瓶伴手禮　獲德國紅點設計獎

颱風一掃東台灣農損6626萬　台東香蕉、釋迦受災最慘重

愛用「XD、= =、0.0」都老人？結果一面倒　網推尬聊救星：打這很方便

特生中心專家認可了！集集彩繪列車「新石虎有3款」　走、玩、躺都有

最大震度5級！花蓮清晨規模3.7震　氣象局：是4月規模6.3震的餘震

人工智慧醫學新應用　成醫用AI與生醫影像資料輔助判斷心臟超音波功能達86％

超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員說話了...曝真實做法

高雄趕回屏東「連一周睡不著」！駕駛嚇壞：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

機車駕照多考這一項！9月起交通新制、秋冬旅遊補助上線懶人包

寵物險「終身續保」最熱賣！醫療大小費用均理賠　投保住宅車險也可加保

傳郭台銘算塔羅牌　柯文哲：不問蒼生問鬼神是壞習慣

國道1號南下135k火燒車　標線工程車3人驚險逃命

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

柴柴化身牙醫師！抬頭幫米克斯弟「洗牙」：這邊有點髒髒喔～

不是在跳「肚皮舞」！少年肚皮狂抖停不了…檢查才知得這病

巢運30年...買屋痛苦度南北大不同　業者：當年高雄房價僅個位數

傳郭柯王陣營有意延攬出任副手　成大校長蘇慧貞：未接獲徵詢

韓國瑜遭酸晶晶體　柯文哲影片英文獻聲：「垃圾不分藍綠」

LINE激情對話曝光！人妻女教師放閃同事：明天激吻你　主任老公怒告卻敗訴

生活熱門新聞

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作..

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘..

12號颱風「楊柳」可能生成！周..

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱..

菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱..

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不..

夢到寶寶化成水最終引產　她撞1..

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

比內用便宜　他叫外送到店裡

窄裙妹趕學校簡報！蜜大腿炸裂超..

房間翻出「香奈兒級玩具」7年級..

他買超商熱拿鐵　要加「3顆完整..

路過百家姓吊飾！「橫讀5排」萬..

更多熱門

相關新聞

母石虎遭路殺　抱小石虎冷躺路邊

苗栗縣造橋台13甲路段22日有一對石虎母子慘遭路殺，事件曝光後在網路上引發軒然大波，一名目擊民眾後來出面還原當時的情況，原來當時母石虎已經通過馬路，只是回頭發現小石虎過不來，決定跳回去保護小石虎，結果母子倆就雙雙被車子撞飛喪命，故事後來也被插畫家畫了下來，網友看了都相當難過。

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

連香蕉都圖庫！彩繪列車爭議再燒

2天內「3隻石虎遭路殺」都在苗栗

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱區曝」

冷凍庫驚見急凍鳥！女兒一句話超展開

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面