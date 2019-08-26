特生中心專家認可了！集集彩繪列車「新石虎有3款」　走、玩、躺都有

▲觀光局重新設計石虎初稿。（圖／翻攝自觀光局長周永暉臉書）

記者賴文萱／台北報導

國立集集美術館彩繪列車因為石虎圖案遭到質疑，後續爭議不斷。觀光局長周永暉透露，目前設計團隊已經重新完成3款新的石虎設計，有走姿、躺姿還有在玩的姿勢，圖片也已經過特生中心、動物專家及石虎專家認可，未來預計會從中挑出2款使用在列車上。

觀光局與台鐵合作推出的國立集集美術館彩繪列車爆發設計爭議，周永暉上午出席台日32同名車站「青春．若旅2019」活動記者會，會後受訪時也透露最新處理進度。他說，目前設計團隊已經重新設計3款石虎新圖案，也都有經過特生中心、動物專家及石虎專家認可，其中一款就是日前曝光在他臉書的圖案。

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▲觀光局長周永暉上午出席台日32同名車站「青春．若旅2019」活動記者會。（圖／觀光局提供）

目前新設計的石虎圖案，有走姿、躺姿還有在玩耍的姿勢，周永暉說，新的圖案會跟原來設計的位置有調整，初步規劃，車內會用躺姿，車外則用走姿展現動態感，預計會由設計團隊從新的3款圖片挑出2款用在列車上。

新的石虎圖案預計近日會對外公布，周永暉表示，未來3張圖都會以較活潑的方式使用在後續行銷上，至於彩繪列車的字體爭議，將會繼續依規定取得照版權來作業。