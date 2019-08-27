全國最優惠！明年元月起台中公車10公里內免錢　最多收10元

▲盧秀燕宣布明年台中公車最多只收10元。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府行動市政會議27日在大雅區登場，市長盧秀燕在會中宣布，雙十公車吃到飽明年元月上路，民眾刷卡搭公車10公里內免費，超過10公里只要再付10元，主要鼓勵民眾多搭乘大眾運輸系統，也照顧偏鄉民眾，這項措施不但全台灣最優惠，更是全國首創。

盧秀燕指出，雙十公車政策是她的政見，也是下一個推動的重要政策，「雙十公車吃到飽」便利民眾通勤及就醫，此外，市府也力推健康公車，直達主要醫療院所及市區大型醫院，方便偏鄉地區長者及行動不便民眾就醫，目標2年內無障礙公車突破90%。

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盧也提到，對大雅地區相當重要的「國道1號銜接74線」工程， 歷經10多年，在她任內力拼開工儘早完工，解決大雅地區交通阻塞，也改善空汙問題。

交通局長葉昭甫也在會中說明台中路網整體規劃，捷運部分，綠線工程進度85.47%，7月完成試營運驗證，明年報請初履勘作業完成，即可取得營運許可，預計明年全線通車；捷運藍線今年3月綜合規劃完成招標，預計10月完成期中報告，目標2年內完成綜合規劃作業。

公車方面，葉說，今年是公車基礎環境改善年，市府強化公車路網整合，也規劃公車動態系統自動稽核功能，加強查核公車發車異常情形；另外，未來「雙十公車」補助計價方式恢復為人次補助，讓客運業者更能依市場需求經營；偏遠路線研議保留里程補助或藉黃金路線綁虧損路線等配套，讓公車運量再成長。