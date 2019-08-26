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上任首條開工通車道路　盧秀燕：新好建設新好生活

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▲盧秀燕主持上任後首條開工並通車的道路通車典禮 。（圖／台中市政府提供）　

▲盧秀燕主持上任後第一條開工並且竣工的西安街通車典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區兩大發展重心「逢甲商圈」和「水湳經貿園區」，一直都沒有道路直通，來往民眾需繞道而行，市長盧秀燕上任後，積極推動「西安街打通銜接水湳經貿園區」道路工程，半年內即打通並拓寬道路，26日舉行通車典禮，盧表示，短短2百多公尺，成功串聯兩大商圈，節省交通時間，更能繁榮地方經濟。

▲盧秀燕主持上任後首條開工並通車的道路通車典禮 。（圖／台中市政府提供）　

盧秀燕原本一整天都沒有公開行程，上午晨會結束後，判斷時間上還來得及，因此臨時趕往參加「西屯區西安街打通銜接水湳經貿園區」完工通車祈福典禮，這是她上任後，首條新闢道路開工及竣工的工程，具有指標性意義，展現規劃及執行能力，包括市議員陳淑華、林祈烽、建設局長陳大田、財政局長羅仙法、環保局長吳志超及逢甲大學董事長高承恕等人出席。

「新好建設、新好生活！」盧秀燕表示，逢甲商圈和水湳經貿園區兩大亮點，天涯若比鄰，過去被一堵牆堵住，導致兩地來往不便，她聽到地方的期待，上任後立即列為優先推動的道路工程，半年時間，不僅打通，同時拓寬道路，讓來往兩地交通不繞道，透過西安街將兩大市政發展區塊聯結，進一步帶動周邊的繁榮與發展。

盧指出，市府這次編列855萬元預算，進行長度約195公尺、寬度為8公尺的西安街道路工程，感謝市議會、逢甲大學及台電公司支持，提供土地使用同意書及同意以租金方式提供道路用地，還有當地里長的奔走幫忙，讓工程儘速完工。

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關鍵字：盧秀燕,西安街通車

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