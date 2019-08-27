重磅整軍「每天都要像打仗」　盧秀燕公布首次小內閣異動

▲盧秀燕上任8個月以來公布首次人事異動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任8個月以來27日公布首次人事異動，她說，她肯定市府團隊努力用心，但是也聽到不少批評聲音，因此她要調整成一支戰鬥隊伍，每天都要像打仗，將台中打造成富強台中、富市台中、台中新好生活，才不負選民所託。

▲經濟發展局長高禩翔調工策會總幹事。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政行動會議上午移師大雅區公所舉辦，盧秀燕在開會前先致詞，她說，台中市民把重責大任交給她，愛之深、責之切，各種批評聲浪都有，但大家沒有選擇，只有一個目標，就是要誠懇、認真的傾聽民意，把市政做好，才對得起大家，她上任8個月以來，盤點了很多重大政見，很多承諾也都一一兌現，包括追加7.2億元的預算，恢復老人健保補助，並且追加8.5億預算擴大零到6歲的托育補助，減輕市民經濟負擔。

▲研考會主委曾能汀轉任文官，職位仍未定。（圖／記者鄧木卿攝）

另外，她也強力整治空污，列為最重大政見，也有很好成效；上任3個月內，市府也投資58億元，讓市府等待20年的國際會展中心動工興建，還有剛結束的台中購物節，成效非常良好，但是即使做了這麼多，還是不夠，為了台中，不只要好，還要更好，因為要更好，所以她宣布上任以來第一次的小內閣局部人事改組。

經濟發展局長高禩翔調工策會總幹事，換成新北市前經發局長張峯源，社會局長李允傑調市府顧問，由東海大學社工系副教授彭懷真接任；2名副秘書長是前桃園縣新聞處長朱康震，另一人是原胡志強時代副市長、目前駐蒙古代表的黃國榮，新聞局長吳皇昇調任研考會主委，遺缺由媒體人黃國瑋接手，原研考會主委曾能汀轉任文官。

盧秀燕說，有媒體形容，這次小內閣的人事改組，是重磅整軍，沒錯，有人說民調起起伏伏，不必隨之起舞，只要把工作做好就好了，但是另外一方面，民調也代表了民意，當然要重視民意，因此與其說是重磅，不如說如果能把市政工作做好，心中的壓力何止重磅可以形容，所以市府團隊一定要迅速調整為戰鬥團隊，每一天都像要打仗，大力的改革，讓市政迅速脫胎換骨。