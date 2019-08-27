　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電競嘉年華9/20開打總獎金24萬　「唯3頂級座艙」盧秀燕：打造電競城市

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲盧秀燕宣告台中首屆電競嘉年華正式起跑。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中首屆電競嘉年華由市長盧秀燕和《ETtoday新聞雲》副董事長馬詠睿（左1）等人按鈕起動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「2019台中電競嘉年華」將於9月20日至22日在弘光科技大學舉辦，3天賽事依序主打校園盃《傳說對決》、市民盃《拳皇與侍魂曉》與國際戰隊PK賽《英雄聯盟》，由知名電競實況主「統神」張嘉航代言，張連續3天都會在現場與全國電競好手切磋技術，市長盧秀燕27日出席宣傳記者會時表示，市府將持續支持電競產業發展，成為支持電競好手努力發展的後盾。

▲盧秀燕宣告台中首屆電競嘉年華正式起跑。（圖／記者鄧木卿攝）

請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕表示，台中將致力打造電競城市。（圖／記者鄧木卿攝）

2019台中首屆電競嘉年華由台中市政府、《ETtoday新聞雲》、弘光科技大學共同合作舉辦，下午在市政大樓舉行記者會，包括市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、台中市體育總會電子競技運動委員會主委暨市議員江肇國、市議員羅廷瑋，以及市府運動局長李昱叡、《ETtoday新聞雲》副董事長馬詠睿、「統神」張嘉航、前閃電狼明星選手陳威霖（TOM）與游立宏（MMD）等人都到場，並宣告台中電競嘉年華正式起跑。

▲盧秀燕宣告台中首屆電競嘉年華正式起跑。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕體驗虛擬賽車。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕、江肇國、「統神」張嘉航和游立宏等4人還一同挑戰虛擬賽車，真實感受在虛擬實境中賽車的暈眩感，此外，現場還有全台校園僅有3座的頂級電競座艙，盧體驗後也分享虛擬賽車和電競座艙的心得。

▲盧秀燕宣告台中首屆電競嘉年華正式起跑。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕和市議員江肇國一起推動電競嘉年華活動。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕開玩笑說，自己是「媽媽駕駛」，慢慢開安全駕駛，而電競座艙擬真度的非常高，猶如真正在天空中開飛機一樣，非常有趣，市民朋友如想體驗電競艙，當天可前往台中電競嘉年華活動現場感受體感遊戲。

▲盧秀燕宣告台中首屆電競嘉年華正式起跑。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕嘗試擬真度高的電競座艙，體驗飛行快感。（圖／記者鄧木卿攝）

「Just do it！」盧秀燕致詞時表示，支持電競產業發展、支持電競好手比賽，「市府做就對了！」台中電競嘉年華將在台中舉辦，一連舉行3天，依序主打校園盃、市民盃與國際戰隊PK賽，包括《傳說對決》、《英雄聯盟》和《拳皇與侍魂曉》等內容，歡迎電競迷和市民朋友到現場參與。

江肇國表示，很開心電競活動繼續在台中舉辦，經過市府團隊的積極準備後，即將迎接電競嘉年華，期待市民共襄盛舉。

統神張嘉航表示，很期待台中舉辦電競嘉年華，讓電競選手能夠有門路爭取榮耀及獎金，建立產學結合機制；他本身是玩英雄聯盟出身，為了活動特別苦練傳說對決等其他遊戲，在3天的活動中，將會與參與賽事的高手切磋學習。

運動局指出，首屆電競嘉出華總獎金高達24萬元，此外，Vaevictis Esports全球首支LCL全女子英雄聯盟職業戰隊，也將參加9月22日舉辦的「女力崛起」國際明星PK賽，對上台灣知名的前女子職業戰隊ahq Girls成員、台灣Callisto女子職業戰隊與香港Sirena女子職業戰隊，傳遞電競戰隊女力崛起的精神。

ET快訊
開幕當天就塞爆　上海人用人民幣「教訓」Costco有這3大原
6歲兒失蹤27hrs「一度發現可疑形跡」！爸趴欄杆絕望喊：你
被誤會當小三！她2乳頭被陸前同事剪斷　下秒救命鈴響了

關鍵字：盧秀燕,電競嘉年華

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一芳加盟主預告「下周有大動作」！　聯合要求柯梓凱出來面對

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」

幸佳慧罹癌也創作！用繪本跟孩子談熟人性侵　蘇貞昌也買給孫女看

交部擬印尼晶片護照免簽、提高包機獎勵　學者提「力道還不夠」

祝福美術館20歲生日成年禮　朱銘新作「古沉木太極拱門」義賣

電競嘉年華9/20開打總獎金24萬　「唯3頂級座艙」盧秀燕：打造電競城市

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

第四屆遠通小店長愛更大！　號召家扶兒童彩繪ETC門架

360度漫畫、小說改編動畫！台灣漫畫家進駐基地2個月　各種神作成果展

影／台、俄「原創石虎」大PK！彩繪列車要用哪款？觀光局回應了

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

一芳加盟主預告「下周有大動作」！　聯合要求柯梓凱出來面對

紙風車重振！《創意白蛇傳》4小時票房破5成　跟孩子一起學「互相體諒」

幸佳慧罹癌也創作！用繪本跟孩子談熟人性侵　蘇貞昌也買給孫女看

交部擬印尼晶片護照免簽、提高包機獎勵　學者提「力道還不夠」

祝福美術館20歲生日成年禮　朱銘新作「古沉木太極拱門」義賣

電競嘉年華9/20開打總獎金24萬　「唯3頂級座艙」盧秀燕：打造電競城市

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

第四屆遠通小店長愛更大！　號召家扶兒童彩繪ETC門架

360度漫畫、小說改編動畫！台灣漫畫家進駐基地2個月　各種神作成果展

影／台、俄「原創石虎」大PK！彩繪列車要用哪款？觀光局回應了

無人敢擋蘇系王閔生參選？　民進黨：不實報導嚴厲譴責

輕鬆蝦拼！國泰世華攜手蝦皮推聯名卡　刷卡最高13%回饋還享免運費

東奧門票有轉讓期　台灣配額太少中華奧會積極爭取

娛樂≠放鬆！醫細數「這些活動」反而超耗腦...你也常越玩越累？

9月營所稅暫繳申報開跑　估計將破2,000億元大關再創新高

初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！

不甘心始終被低估　羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

傳郭柯王共推不分區立委　王金平證實：兩兩交換過意見

一芳加盟主預告「下周有大動作」！　聯合要求柯梓凱出來面對

日職／陽岱鋼難得先發4打數無安打吞3K　連9打數無安打

生活熱門新聞

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五..

「95加300」駕駛堅持不熄火..

中信啦啦隊妹超兇12分鐘影瘋傳..

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作..

拍「韓國瑜政績」沉默3分鐘！網..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

女大生示範「350元吃一個禮拜..

快訊／楊柳颱風生成！周四起變天..

好想拿2000元秋冬遊補助　懶..

掏出巨型耳屎！4歲弟瞬間耳道暢..

楊柳颱風最快今生成周四起轉雨　..

100塊扭3.3公分小物　他傻..

更多熱門

相關新聞

力推在地小麥製麵　盧秀燕：吃麵就要吃大雅的麵

台中市大雅區是全國唯一生產小麥的地方，品質良好，而三風製麵就是運用優質小麥研發近百種口味麵條，市長盧秀燕27日前往參訪並親自下廚煮麵，她直說「好的麵就是不一樣，要吃麵，就要吃大雅的麵」。

明年元月起台中公車坐到飽　最多收10元

統神代言臺中電競嘉年華與盧秀燕PK 電競

每天都要像打仗　盧秀燕公布首次人事異動

上任首條開工通車道路　盧秀燕：建設新好生活

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

郭台銘確定參選　9月啟動連署

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

3.3萬商務艙　只吃5片水果和點心

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面