電競嘉年華9/20開打總獎金24萬　「唯3頂級座艙」盧秀燕：打造電競城市

▲台中首屆電競嘉年華由市長盧秀燕和《ETtoday新聞雲》副董事長馬詠睿（左1）等人按鈕起動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「2019台中電競嘉年華」將於9月20日至22日在弘光科技大學舉辦，3天賽事依序主打校園盃《傳說對決》、市民盃《拳皇與侍魂曉》與國際戰隊PK賽《英雄聯盟》，由知名電競實況主「統神」張嘉航代言，張連續3天都會在現場與全國電競好手切磋技術，市長盧秀燕27日出席宣傳記者會時表示，市府將持續支持電競產業發展，成為支持電競好手努力發展的後盾。

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▲盧秀燕表示，台中將致力打造電競城市。（圖／記者鄧木卿攝）

2019台中首屆電競嘉年華由台中市政府、《ETtoday新聞雲》、弘光科技大學共同合作舉辦，下午在市政大樓舉行記者會，包括市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、台中市體育總會電子競技運動委員會主委暨市議員江肇國、市議員羅廷瑋，以及市府運動局長李昱叡、《ETtoday新聞雲》副董事長馬詠睿、「統神」張嘉航、前閃電狼明星選手陳威霖（TOM）與游立宏（MMD）等人都到場，並宣告台中電競嘉年華正式起跑。

▲盧秀燕體驗虛擬賽車。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕、江肇國、「統神」張嘉航和游立宏等4人還一同挑戰虛擬賽車，真實感受在虛擬實境中賽車的暈眩感，此外，現場還有全台校園僅有3座的頂級電競座艙，盧體驗後也分享虛擬賽車和電競座艙的心得。

▲盧秀燕和市議員江肇國一起推動電競嘉年華活動。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕開玩笑說，自己是「媽媽駕駛」，慢慢開安全駕駛，而電競座艙擬真度的非常高，猶如真正在天空中開飛機一樣，非常有趣，市民朋友如想體驗電競艙，當天可前往台中電競嘉年華活動現場感受體感遊戲。

▲盧秀燕嘗試擬真度高的電競座艙，體驗飛行快感。（圖／記者鄧木卿攝）

「Just do it！」盧秀燕致詞時表示，支持電競產業發展、支持電競好手比賽，「市府做就對了！」台中電競嘉年華將在台中舉辦，一連舉行3天，依序主打校園盃、市民盃與國際戰隊PK賽，包括《傳說對決》、《英雄聯盟》和《拳皇與侍魂曉》等內容，歡迎電競迷和市民朋友到現場參與。

江肇國表示，很開心電競活動繼續在台中舉辦，經過市府團隊的積極準備後，即將迎接電競嘉年華，期待市民共襄盛舉。

統神張嘉航表示，很期待台中舉辦電競嘉年華，讓電競選手能夠有門路爭取榮耀及獎金，建立產學結合機制；他本身是玩英雄聯盟出身，為了活動特別苦練傳說對決等其他遊戲，在3天的活動中，將會與參與賽事的高手切磋學習。

運動局指出，首屆電競嘉出華總獎金高達24萬元，此外，Vaevictis Esports全球首支LCL全女子英雄聯盟職業戰隊，也將參加9月22日舉辦的「女力崛起」國際明星PK賽，對上台灣知名的前女子職業戰隊ahq Girls成員、台灣Callisto女子職業戰隊與香港Sirena女子職業戰隊，傳遞電競戰隊女力崛起的精神。