韓國瑜的治國信心從哪來的？　柯文哲：想了就害怕！





▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

目前2020總統大選呈現藍、綠對決局面，由欲爭取連任的總統蔡英文，對上在2018年九合一大選中掀起「韓流」旋風的高雄市長韓國瑜。關於韓國瑜要參選，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲說，韓國瑜有一種說不出來的可怕，讓他睡不著覺，因為他不能理解韓國瑜對治國的信心是從哪來的。

柯文哲26日接受《聯合新聞網》專訪時提到，韓國瑜的可怕，是一種說不出來的可怕，想了就害怕、讓他睡不著覺，因為他和國安系統專家上課後發現，治國哪有這麼容易，所以無法理解韓國瑜的信心是從哪裡來的。

對於被韓國瑜預測會選總統，柯文哲說，韓國瑜「看懂，但是沒有看破」，因為對方是考量自己的利益，所以希望他去選，「我不選，他的道德正當性就垮了！也希望我可以分小英的票。」不過韓國瑜沒有放下我執，也沒有遇到一個對成敗如此淡然的人，所以是韓國瑜的失算。

柯文哲認為，以台灣一百多年的歷史來看，哪有當選市長一個月就選總統的？這樣對高雄市民很不公平，也讓高雄到現在都沒市政；一天只有24小時，韓國瑜選上一個月就在跑選舉，身體算好的他騎一日雙塔都覺得累了，難怪韓國瑜「都要中午才能上班！」晚上要跑攤，隔天怎麼上班？