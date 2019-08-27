韓國瑜斷言2020柯P選總統　柯文哲：他猜錯機會很高

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘投入2020總統大選幾乎已成定局，而與之結盟的台北市長柯文哲，24日被問到是否要發誓郭參選的話就不會參選？柯文哲先是反問，「發誓？為什麼要發誓」，接著表示，2020基本上沒有四腳督的空間，「所以對我來講，是在藍綠之外有沒有第三個選擇而已」。

接著媒體問到，支持郭台銘參選的理由為何？柯文哲說，不希望2020台灣只有恐懼跟仇恨的選擇，「是不是有一個叫希望的選項？」此外，常常考第一名的條件是第二名比你差，所以在目前的兩個候選人中再想想看，有沒有第三個可能。

另外，由於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜曾斷言柯文哲參選機會高，柯表示，「他猜錯的機會很大」，直言韓國瑜「算太多」。

至於是否認為韓國瑜只顧自己利益，放不下「我執」？柯文哲說，「一開始在想說我（柯文哲）出來選會有機會獲勝，想太多了啦，人家在想的不是只有選舉的輸贏，人家在想的是台屋的整體布局，所以這至他就猜錯了」。

而未來郭柯王合作，是否會三人共推立委人選？柯文哲說，會問他們意見，有沒有好的人選可以推薦，「我們這邊也沒有這麼多人，要塞滿34個不容易」。



▲柯文哲出席一日社區關懷日，訪視社區關懷個案。（圖／記者湯興漢攝）