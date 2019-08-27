新iPhone售價2.3萬元起！回歸數字命名、支援Apple Pencil

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果秋季發表會時序漸進，網路上也有越來越多新機的相關消息。科技網站Apple Hub也整理了新iPhone機款可能的售價及規格，其中被視為入門機款的iPhone XR後繼產品（可能稱作iPhone 11）價格將從749美元（約新台幣2.37萬元）起，而iPhone XS Max的後繼機款（可能稱作iPhone 11 Pro Max）售價則從1099美元（約新台幣3.47萬元）起。

▲三款新iPhone 11的相應規格。（圖／翻攝自Apple Hub）

隨著iPhone新機發表在即，各科技網站、部落客及爆料人士、分析師皆紛紛釋出自己的預測及所獲消息，據過去一向預測精準的彭博報導，此次新iPhone命名規則將回歸數字，iPhone XR後繼機款將稱作「iPhone 11」，而旗艦規格的iPhone XS系列後繼機款則在iPhone 11後方加入「Pro」的命名元素。

功能方面，彭博認為相機功能將會是今年iPhone的主打重點，而各大消息來源也一致認同「Pro」機型將配備「三鏡頭」。除此之外，彭博也預測蘋果將會在高階的iPhone當中加入反向無線充電功能，以支援AirPods耳機的無線充電，概念與三星於2月份推出的Galaxy S10類似。至於先前傳得沸沸揚揚的，iPhone將支援Apple Pencil一事，則將於旗艦機款iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max上實現。

規格方面，新一代iPhone機款將搭載最新的A13處理器，而從Apple Hub整理的資訊來看，新一代iPhone螢幕尺寸將與上一代相同，不過三個機款皆會取消3D Touch並加入蘋果最新的Haptic Touch觸控操作模式。iPhone 11將配備4GB記憶體，Pro機型則為6GB；電池容量部分，三個機款皆超過3110mAh，其中iPhone 11 Pro Max電池容量更高達3500mAh。

iPhone 11將提供64GB、256GB及512GB三種容量，iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max則有128GB、256GB及512GB。售價方面，iPhone 11價格為749美元起跳，而iPhone 11為999美元（約新台幣3.16萬元），iPhone 11 Pro Max則為1099美元，與目前的iPhone機款起售價相同。

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