2款新iPhone「大方附送18W快充」　買iPhone 11要多噴1980元

▲iPhone 11 Pro直接附贈18W充電器。（圖／Apple官網）

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果的新 iPhone正式登場，除了手機本身的功能之外，首次隨機附贈18W 快充組也引起話題，不過，三款手機中， iPhone 11附的還是傳統的「豆腐頭」，也就是5W的充電頭，如果需要的話還得另行購買。



新款iPhone 11 Pro系列將於9月13日開始預購，預計9月20日正式上市。iPhone 11 Pro售價3萬5900元起、iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起，Pro系列皆有正式搭載「三鏡頭」，分別是1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭，「自拍鏡頭」也從700萬畫素升級至1200萬畫素。



此外，Pro系列正式揮別以往常被嫌速度太慢的5W「豆腐頭」充電器，盒裝內會直接附贈18W快速充電器、USB-C 對 Lightning 連接線及有 Lightning 接孔的 EarPods 耳機，18W的充電器可帶來充電30分鐘、電量增加50%的規格，直接替果粉省下一筆額外購買快充的錢，相對頗為划算。

不過，如果是買平價款iPhone 11的話，盒裝內附的仍是5W的豆腐頭，等於買家要另外花990元買18W 源轉接器，並依照需求長度，再花590到990元買連接的充電線，最多要花1980元。科技網站《Android Authority》分析，雖然大部分買家應該都負擔的起，但仍是一大缺失。