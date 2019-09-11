影／亞太電信iPhone 11不開放登記　直接推手機0元預購方案

記者余弦妙／台北報導

最新iPhone，已於台灣時間今（11）凌晨1點正式亮相，這次Apple共發表了iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max共三款新機，官方預計在9月20日開賣；對此亞太電信則推出手機0元帶回家的優惠，現在只要月付999元，就能將iPhone 11免費帶回家，iPhone 11 Pro系列也只要9999元，限量30名。

亞太電信表示，「iPhone搶11」限時限量預購活動的電信資費，月付只要 999元（30期），即享網內免費、網外及市話每月送999分鐘，超量每分鐘 1元（以秒計費）；活動現場將提供iPhone 11（256GB）20支、iPhone 11 Pro Max（256GB）3支、iPhone 11 Pro （256GB）7支共計30個名額讓消費者選購，預購活動現場也會清楚公告機款規格及顏色，採先排先選制。

此外，亞太電信指出，凡新申辦、攜碼及符合續約資格的用戶，均可參加預購活動，本優惠專案須預繳3萬元，一人限辦一門，限時限量預購現場須先繳交 9999元的訂金，預購iPhone 11的用戶，訂金可於交機時折抵預繳款或手機專案價。

亞太電信表示，眾所矚目的「iPhone搶11」限時限量預購活動，詳細的活動時間與地點，均將於官方網站及官方粉絲團公布，請密切注意官方公告；此外，對新iPhone有興趣的消費者，也可至全國亞太電信Gt智慧生活門市洽詢，歡迎加入亞太電信。

▲亞太電信iPhone 11預購資費。（圖／亞太電信提供）







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