快訊／Apple秋季新品發表會邀請函來了　三鏡頭iPhone 9/10亮相

▲2019蘋果秋季新品發表會確定於美國時間9/10舉行。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple確認將於美國時間9/10發表新一代iPhone，時間點與先前外界預測的一樣，將於9/10 早上十點在賈伯斯劇院舉行秋季新品發表會，屆時大家就可一睹三鏡頭的iPhone了！值得期待的是，台灣近年來一直都是新機首波發售地，也就是說，9月下旬就可以購得最新機種的蘋果手機了。

綜合先前的外媒預測與爆料皆指出，今年也將推出三款新iPhone，iPhone XR後繼產品則將更名為iPhone 11，而較高階版本的iPhone XS與iPhone XS Max後繼產品，則將加入「Pro」的命名元素。

另外，相機功能將會是今年iPhone主打的重點，iPhone XS與iPhone XS Max後繼產品將加入廣角鏡頭，以提升用戶的拍照、錄影體驗，第三顆鏡頭不但可以讓畫面容納更多景物外，三鏡頭還可以按一次快門就同時拍下三張照片，並利用新的相機系統將三張照片合成一張，讓畫面變得更美。

此外，今年的iPhone也將會提升夜拍功能，讓使用者在低光源的環境中也能拍攝清晰照片。

而在今年春季發表會前，Apple推出了一款可接受無線充電的AirPods耳機，而這也意味著，Apple將可能會在高階的iPhone當中加入反向無線充電功能，好替搭載無線充電功能的AirPods耳機充電。

在尺寸方面，今年推出的三款手機可能都不會有所變更，就連螢幕大小也可能與去年推出的款式一樣。另外，今年可能支援多角度臉部解鎖，讓使用者在解鎖時，不必再將手機轉正就得以解鎖。

針對消費者最在乎的價格，外媒也預測，入門機款的iPhone 11價格將從749美元（約新台幣2.37萬元）起，而iPhone 11 Pro Max（iPhone XS Max的後繼機款）售價則從1,099美元（約新台幣3.47萬元）起。